Le voci riguardanti una presunta crisi si rincorrevano da tempo, eppure i fan continuavano a sperare in ritorno di fiamma tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. Un incontro, in effetti c’è stato, ma è stato gelido. Imbattutosi l’uno nell’altra in Australia, dove sono in corso i preparativi per il torneo Open, i campioni del tennis si sono limitati a un veloce e alquanto distante saluto. È dunque officiale: l’amore è finito.

Il gesto che confermerebbe la fine

Mancano ormai soltanto dui giorni dall’inizio del primo Slam, eppure gli appassionati di tennis più che di sport sono impegnati a parlare d’amore. Sono diventate ben presto virali e continuano a fare il giro del web le immagini che mostrano l’incontro tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, il primo da quando è sembrata esser finita la loro storia d’amore. I due tennisti sono entrambi in Australia, dove si stanno allenando in vista del primo Open dell’anno.

Incontratisi sul campo di allenamento, Jannik e Anna si sono salutati (così male dunque, tra loro, non è poi finita) e sembra anche esserci stato una specie di abbraccio. Si tratta, tuttavia, di un saluto neppure amichevole, piuttosto freddo anzi, di certo non quello che ci si aspetta da due innamorati. I fan hanno dunque colto l’accaduto come un chiaro ed inequivocabile segnale: i due campioni della racchetta non stanno più insieme. Forse non sono più neppure in buoni rapporti o forse, chissà, quel saluto impacciato è il sintomo della volontà di riprovarci, senza sapere come.

La storia tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya

La storia d’amore tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya iniziò nella primavera del 2024. Meno di un anno, eppure i problemi e le incomprensioni sono già state parecchi. La fase da luna di miele è stata oscurata dai grandi impegni che entrambi hanno sul campo da tennis. Si è parlato di una pesante lite a Wimbledon, a seguito della quale Anna ha smesso di seguire Jannik sui social, pubblicando frecciatine e criptici messaggi sui propri profili.

In autunno ha scatenato le illazioni del mondo del gossip l’assenza della tennista sugli spalti degli ATP Finals di Torino, dove il campione altoatesino ha vinto senza poter festeggiare con la sua bella. Perché lei, nel frattempo, era fuggita a Miami in fretta e furia. A Miami, poco tempo dopo, lui l’aveva raggiunta in un atteso slancio romantico, per festeggiare assieme il compleanno. Le vacanze di Natale, però, sono state causa di un’ulteriore separazione: lei negli Stati Uniti, lui tra Monaco e l’Alto Adige.

Ma se l’amore è finito, la complicità resta. Dopo aver salutato Sinner, Kalinskaya ha al contrario spudoratamente ignorato l’ex fidanzato, il tennista Nick Kyrgios. Potrebbe trattarsi di un gesto di solidarietà nei confronti dell’atleta italiano, contro cui l’australiano Kyrgios si è ripetutamente scagliato accusandolo di far uso di doping. Competizione sportiva o, forse, è stata proprio la bella Anna a far nascere la rivalità tra i due campioni, velocemente degradata in uno scontro che va ben oltre il campo da tennis.