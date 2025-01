Jannik Sinner, la provocazione di Anna Kalinskaya (che complica le cose tra loro)

Fonte: IPA Jannik Sinner e Anna Kalinskaya

Come stanno davvero le cose tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya è un mistero: da tempo si vocifera che la storia tra i due sia giunta al capolinea, ipotesi confermata dal loro incontro sul campo di allenamento in Australia, dove si sono salutati freddamente.

A complicare ulteriormente le cose delle frasi criptiche pronunciate dall’atleta russa in conferenza stampa a Singapore, che ha risposto in maniera evasiva riguardo la loro relazione. Ma ne ha anche approfittato per lanciare quella che a molti è sembrata una provocazione: è davvero finita tra i due sportivi?

Anna Kalinskaya criptica su Sinner: la provocazione

Anna Kalinskaya e Jannik Sinner non smettono di far discutere, e non solo per i loro meriti sportivi. Tutti gli indizi sembrano andare verso un’unica direzione: la storia della coppia formata dalla tennista russa e dall’azzurro, vincitore degli Australian Open 2025, sembra ormai giunta al capolinea.

Solo qualche mese fa gli indizi sui social di Anna, con messaggi criptici e la decisione di smettere di seguire Jannik, parevano suggerire una rottura. Poi era arrivato un romantico viaggio a Miami per festeggiare il ventiseiesimo compleanno della tennista, che aveva fatto riaccendere le speranze nei fan della coppia.

Peccato che il loro incontro nei campi di allenamento agli Australian Open sia stato sia stato parecchio distaccato, ulteriore indizio di una separazione definitiva. Ma non è finita qui: ad alimentare i rumors sono arrivate le enigmatiche parole di Kalinskaya, alla vigilia del torneo di Singapore. Durante la conferenza di presentazione, è arrivata l’inevitabile domanda sul trionfo di Sinner a Melbourne e sullo stato della loro relazione. La russa però ha deciso di rispondere in modo criptico, lasciando ancora più dubbi sulla situazione: “Non penso che ci sia pressione su di noi ora. La sua vittoria non cambia nulla”.

E quando le è stato chiesto di disegnare il suo ideale di tennista, Anna ha citato Serena Williams, Novak Djokovic e Roger Federer, senza alcun riferimento all’(ex?) fidanzato. E del resto anche Sinner non si è sbilanciato sull’argomento. “Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona”, le parole rilasciate dall’azzurro durante gli Australian Open, che lasciano intendere di essere concentrato unicamente sulla sua carriera.

Jannik Sinner, il mancato ringraziamento alla fidanzata

Jannik e Anna si sono ritrovati insieme agli Australian Open, ma la tennista russa ha dovuto dare forfait per un malessere fisico e non si è trattenuta in Australia per assistere alla finale per volare a Singapore per giocare il torneo WTA 250. E non è passata inosservata, oltre che la sua assenza tra gli spalti per Sinner, anche la mancanza di un messaggio di felicitazioni per il “fidanzato” dopo la vittoria al torneo.

E anche l’azzurro non è stato da meno: dopo il trionfo all’Australian Open, ha ringraziato le persone a lui care, tranne Anna: “Tutto quello che posso dire è grazie mille a tutti! Ai miei fan, al mio team, alla mia famiglia e a chiunque ha creduto in me, senza di voi nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”. Se tre indizi fanno una prova, forse è stata davvero scritta la parola fine nella loro storia.