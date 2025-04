Chi è Lara Leito, la nuova fidanzata di Jannik Sinner

Lara Leito è la nuova fidanzata di Jannik Sinner . Il numero uno del tennis ha detto addio alla collega Anna Kalinskaya, con la quale la relazione era entrata in crisi lo scorso inverno. Una rottura mai annunciata ma svelata tramite numerosi indizi: i due non si mostravano più insieme e lei ha addirittura smesso di seguire lui sui social. E ora il campione altoatesino è stato pizzicato in compagnia di un’affascinante modella, che in passato è stata legata ad un famoso attore di Hollywood.

Sinner e la nuova fidanzata Lara Leito

Jannik Sinner è stato pizzicato dai paparazzi di Chi in compagnia di Lara Leito Atteggiamenti dolci e intimi tra i due, decisamente inequivocabili. Il settimanale racconta che il tennista ha ripreso ad allenarsi da qualche giorno al Monte Carlo Country Club, in vista del ritorno ufficiale alle competizioni previsto per gli imminenti Internazionali Bnl d’Italia.

Sugli spalti, oltre al suo staff, erano presenti i soliti appassionati pronti ad ammirarne i colpi. "Ma stavolta c’era una presenza nuova, impossibile da non notare: Lara Leito, bellissima, si è accomodata in tribuna. All’inizio, nulla di insolito – ha preso lo smartphone e ha iniziato a riprendere Jannik, come fanno molti – ma poi qualcosa ha attirato l’attenzione".

Come documentano le immagini, "Lara si è alzata per salutare Darren Cahill, l’allenatore di Sinner, e gli altri membri del team. Un gesto che ha svelato una certa familiarità con l’entourage del tennista. Ma la conferma è arrivata al termine dell’allenamento: Jannik si è avvicinato, l’ha abbracciata con naturalezza e insieme si sono diretti al ristorante del circolo. Dopo circa un’ora, usciti fianco a fianco, sono stati visti allontanarsi a bordo della Audi RS6 ABT Legacy Edition di Sinner. Lei è scesa in centro, e proprio lì, prima di salutarsi, è scattato il bacio".

Un nuovo inizio, dunque per Sinner, che non ha mai amato parlare troppo della sua vita privata. Ha approfittato però della pausa forzata per dedicarsi alla sua sfera personale e proprio in questi ultimi mesi ha incontrato Lara. Non si conoscono ulteriori dettagli sul loro rapporto ma la Leito si è già rivelata una tifosa speciale, pronta a sostenere completamente lo sportivo.

Fonte: Getty Images

Chi è Lara Leito e perché è famosa

Classe 1994, e dunque più grande di Jannik Sinner di ben sette anni, Lara Leito è una modella e influencer russa. Laureata in Marketing e Comunicazione e Amministrazione Aziendale, ha studiato nel Regno Unito, in Svizzera e negli Stati Uniti.

Ha iniziato a lavorare come modella a venti anni e nella sua carriera ha collaborato con diversi stilisti quali Zuhair Murad, Ermanno Scervino, Georges Hobeika, Roberto Cavalli, Aadnevik, Ulyana Sergeenko, De Grisogono. Ha collaborato anche con Vogue Russia.

Fonte: Getty Images

La fidanzata di Sinner è un'habituée del glamour internazionale: frequenta gli eventi esclusivi del Principato e della Costa Azzurra, come il Gala Global Ocean Opera, il Monte Carlo Film Festival e il Festival di Cannes.

Qui nel 2012 ha conosciuto Adrien Brody con il quale ha vissuto una storia d'amore molto importante. I due si sono amati per ben sei anni e si sono lasciati ad un passo dal matrimonio.

In precedenza la Leita è stata legata, seppur brevemente, all’attore francese Olivier Martinez, ex marito di Halle Berry.