Jannik Sinner, l’ex Anna Kalinskaya lo punzecchia dopo la sconfitta agli Us Open

IPA Jannik Sinner e Anna Kalinskaya

Dopo la sconfitta agli US Open, Anna Kalinskaya, ex fidanzata di Jannik Sinner, punzecchia il tennista in una lunga intervista rilasciata a First&Red. Nella chiacchierata la sportiva non fa mai il nome del suo ex compagno, ma in tanti hanno riconosciuto nelle sue parole un chiarissimo riferimento a Sinner.

La frecciatina di Anna Kalinskaya all’ex Jannik Sinner

Era il 2023 quando si iniziò a parlare per la prima volta di una relazione fra Anna Kalinskaya all’ex Jannik Sinner. Poi la rottura, arrivata pochi anni dopo a causa – secondo alcune indiscrezioni – dell’eccessiva devozione di Sinner al tennis e del pochissimo tempo trascorso in coppia. Un’assenza, quella del tennista, che aveva spinto Anna a riavvicinarsi a Tomas Ferrari, suo ex compagno.

Decisa e senza peli sulla lingua, la tennista russa ha parlato d’amore e relazioni in un’intervista a First&Red. “Come è frequentarsi con i colleghi tennisti? Mi causano un po’ di depressione, sono molto fissati sui risultati. Se falliscono un risultato o non raggiungono un obiettivo, per loro è tutto. Non vivono. Noi donne, invece, abbiamo una prospettiva più ampia”. Dichiarazioni che sono apparse a molti come una frecciatina nei confronti dell’ex Jannik con cui l’addio sarebbe arrivato, appunto, a causa del poco tempo trascorso insieme.

“Se parliamo dei primi 10 al mondo, il loro programma è molto rigido ed è difficile costruire una vita privata con loro – ha aggiunto -. I giocatori di tennis sono un po’ egoisti. Loro non ti diranno mai le cose in faccia. Io per una persona che amo voglio essere di supporto, la voglio aiutare facendola sentire a suo agio con me. Ma in una relazione anche l’altra persona deve restituire qualcosa. Che qualità valuto in un uomo? Onestà, generosità, gentilezza e saggezza”.

Anna ha poi parlato di Holger Rune, tennista danese di 22 anni. “Mi ha scritto 10 volte — ha rivelato —, ma sembra che scriva a tutte. Ha una considerazione troppo alta di sé, anche se non è l’unico a essere fatto così”.

Se Jannik Sinner ha scelto di non rispondere (forse perché non citato direttamente), Holger Rune ha replicato piccato con un messaggio su Instagram. “Ah ah ah… potremmo avere delle differenze culturali che fanno sì che Anna legga un commento su una storia come un invito a un appuntamento se voglio uscire con te, chiedo un appuntamento. Non preoccuparti”, ha detto.

Chi è la nuova fidanzata di Jannik Sinner

Campione di tennis e asso di cuore, Jannik Sinner ha alle spalle diverse storie d’amore. La prima documentata nel 2023 con Laura Margesin, modella a cui è stato legato per appena un anno prima dell’incontro con Anna Kalinskaya, tennista russa. Dopo l’addio ad Anna, Jannik si è legato a Lara Leito, mentre la nuova fidanzata sarebbe Laila Hasanovic.

Originaria di Copenhagen, nata in una famiglia di origini bosniache, Laila lavora come influencer e modella, inoltre è stata fra le finaliste di Miss Universo. Un amore nuovo e seguitissimo fai fan del tennista, che secondo molti avrebbe letteralmente perso la testa per la top model, trascorrendo con lei ogni momento libero.