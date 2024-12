Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, storia al capolinea: lui sparisce dai social

Pare che i due tennisti non stiano più insieme: lei è volata a Miami per festeggiare il compleanno con le amiche, lui invece è sparito dai social

Sembrano sempre più numerosi gli indizi che confermerebbero la crisi tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. La tennista russa sarebbe sempre più lontana dalla sua dolce metà, tanto da festeggiare a Miami, in Florida, il suo compleanno senza di lui. Il campione nel frattempo è sparito dai social e non appare tra i post della ragazza.

Jannik Sinner e Anna Kalinskay sempre più lontani: la vacanza con le amiche

È ormai da settimane che si vocifera che la storia d’amore tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sia ormai giunta al capolinea. I due tennisti non hanno né confermato né smentito, eppure i segnali sembrerebbero avvalorare l’ipotesi che i due siano sempre più lontani.

Mentre lui continua a collezionare un successo dopo l’altro, lei è volata a Miami, in Florida, per festeggiare il compleanno in compagnia delle amiche. Tra le storie di Instagram la tennista russa ha condiviso gli auguri delle persone a lei più care, ma di Sinner nemmeno l’ombra. Il campione è sparito dai social e non appare al fianco della fidanzata, che ha pubblicato i momenti più belli e divertenti di questa trasferta statunitense, compresa una corsa in moto con un ragazzo misterioso.

Già da qualche settimana pare che Anna abbia smesso di seguire il collega su Instagram – anche se non sarebbe la prima volta che accade dall’inizio della loro relazione – e la conferma che tra i due ci sia aria di tempesta sarebbe arrivata durante la finale delle Atp Finals. Tra gli spalti infatti non era presente Kalinskaya, ma l’ex fidanzata, la modella e influencer Maria Braccini, che potrebbe essersi riavvicinata al tennista.

L’assenza di Anna Kalinskaya alle Atp Finals

I due sportivi hanno sempre mantenuto un certo riserbo sulla loro relazione, ma pare che il loro sentimento sia sbocciato all’inizio dell’anno dopo un incontro agli Australian Open 2024. Quel che è certo è che poco dopo Sinner ha deciso di mettere fine alla storia con Maria Braccini, che ai tempi dedicò un lungo post social allusivo sulla vicenda, senza mai fare esplicitamente il nome del tennista ma dichiarando di essere stata “respinta”.

Nonostante la riservatezza, Jannik Sinner e Anna Kalinskay non hanno mai nascosto il loro amore. E forse è anche per questo che quella della tennista a Torino è stata un’assenza che si è fatta sentire. L’atleta, che durante gli US Open si era lasciata andare a un tenero bacio al fidanzato, ufficializzando di fatto la loro storia, sembra aver lanciato un segnale forte e chiaro sulla sua situazione sentimentale con Sinner.

Si è subito parlato di una pausa di riflessione tra i due, sebbene fino a non molto tempo fa Jannik avesse dedicato parole piene di tenerezza raccontando del rapporto con la collega: “Non credo che sia cambiato nulla. Avere una ragazza è qualcosa che ti fa sentire bene o ti fa sentire male. Voglio che sia qualcosa che sembri molto naturale, che entra nella mia vita normalmente. Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona. Questo non è successo, ecco perché funziona”.