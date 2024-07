Sinner, l’ex fidanzata Maria Braccini rompe il silenzio: “Sono stata respinta”

Fonte: IPA Jannik Sinner è stato legato a Maria Braccini per quattro anni: oggi ama la tennista russa Anna Kalinskaya

Mentre Jannik Sinner è impegnato a Londra dove intende conquistare il primo torneo di Wimbledon della sua carriera, l’ex fidanzata Maria Braccini riappare sui social network. La ragazza, con grande discrezione e riservatezza, è stata legata al campione per ben quattro anni. Poi la rottura improvvisa e la notizia della nuova liaison del tennista, quella con la collega russa Anna Kalinskaya: due avvenimenti, uno dietro l’altro, decisamente difficili da digerire. E Maria (giustamente!) non ha nascosto un certo sconforto su Instagram, dove ha ricevuto il sostegno dei numerosi follower.

Lo sfogo di Maria Braccini, l’ex fidanzata di Jannik Sinner

Maria Braccini è tornata su Instagram, dove è seguita da ben 390mila follower. Nel lungo post condiviso la giovane ha raccontato il suo ultimo mese lontano dai riflettori, nel quale è rimasta in silenzio senza commentare pubblicamente la rottura con Jannik Sinner (e soprattutto la liaison dell’ex con la tennista russa Anna Kalinskaya).

“Sui social non ho mai parlato di me, non ho mai condiviso niente della vita privata o di cosa facessi. – ha esordito l’ex fidanzata di Sinner – Negli ultimi anni ho lavorato tanto per realizzare uno dei miei sogni più grandi. Sono stata paziente, ho studiato, sono stata respinta ma non ho mai smesso di crederci e di lavorare per migliorarmi, silenziosamente per non avere strade facilitate”.

Una frecciatina velata nei confronti del numero uno al mondo del tennis per poi aggiungere: “Ho fatto un viaggio per mettere la firma su un foglio davvero importante per me che segna l’inizio di un nuovo e lungo cammino. Grazie a ognuno di voi per tutto l’affetto che mi avete sempre dimostrato, soprattutto in quest’ ultimo periodo, ve ne sono immensamente grata. Spesso, leggendovi, ho avuto gli occhi lucidi, consapevole dell’ affetto e del supporto che mi avete dato. Grazie, grazie, grazie con tutto il cuore”.

Infine: “Le foto del carosello sono momenti felici e speciali di quest’ultimo mese. E poi… Come si dice? Per ogni porta che si chiude ce n’è sempre un’altra che si apre. A presto!”. Un post che ha subito scatenato i fan: tanti si sono complimentati con la Braccini per il modo in cui ha gestito la rottura da Sinner.

“Potevi raccontare storie per il gossip ma non l’hai mai fatto: grande!”, ha fatto notare un follower. “Forza Maria, riprenditi la vita in mano. Non oso immaginare il vortice di emozioni di questo ultimo periodo, le tremila domande che ti stai ponendo vedendo determinate cose”, ha scritto un altro follower.

Un chiaro riferimento alla love story tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya vissuta alla luce del sole, a differenza di quella dello sportivo con Maria Braccini. Basti pensare che i due, a quanto pare per volere di Sinner, sono stati visti pubblicamente insieme solo una volta in quattro anni: ovvero quando il giocatore è stato invitato allo Stadio di San Siro per assistere alla partita tra il Milan, di cui è un grande tifoso, e il Borussia Dortmund.

Perché si sono lasciati Sinner e Maria Braccini? Sulla questione i diretti interessati non hanno mai fatto chiarezza. Pare però che dopo la separazione lei abbia lasciato Montecarlo, e la casa di lui, per fare ritorno in Italia. Qualche settimana dopo Sinner ha iniziato a frequentare Anna, che ha conosciuto grazie all’amore comune per il tennist. “Stiamo bene insieme, abbiamo iniziato a sentirci quest’anno”, ha confidato la russa, che in passato è stata legata ad un altro tennista, Nick Krygios.

“Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata, più di questo non parlo. Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato“, si è limitato a dichiarare Sinner.

Chi è Maria Braccini, l’ex fidanzata di Jannik Sinner

Classe 2000, Maria Braccini è una modella e influencer. È nata in India ma è cresciuta in Italia. Proprio sulla piattaforma social sarebbe iniziata la relazione con Jannik Sinner nel 2020, tramite uno scambio di messaggini. Maria è sempre stata una presenza discreta nella vita di Sinner: ha, ad esempio, pubblicato alcuni scatti di Torino – dove Jannik ha giocato le Nitto Atp Finals perdendo in finale contro Novak Djokovic – senza mai far riferimento alla sua dolce metà. È una grande amante degli animali, della moda e della montagna.