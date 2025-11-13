Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Jannik Sinner si sta sciogliendo. Rinomato per il suo essere algido, a tratti poco empatico, il tennista sta cambiando. Potere dell’amore, quello per Laila Hasanovic, la donna che sembra aver fatto proprio perdere la testa al campione. E gli ultimi gesti dell’altoatesino, soprattutto durante le ATP Finals di Torino, parlano chiaro.

Sinner e la fidanzata Laila Hasanovic, come lei nessuna

Jannik Sinner è sempre stato l’emblema della riservatezza. Niente pettegolezzi, nessuna traccia di vita privata sui social: solo tennis, concentrazione e rigore. Un’immagine costruita con coerenza, che lo ha reso uno degli sportivi più ammirati – e più misteriosi – del panorama internazionale.

Negli ultimi tempi, però, sta scoprendo qualcosa di differente. Sinner sta mostrando un lato nuovo: più umano, più tenero. Lo si è visto a Torino, durante le ATP Finals quando, dopo aver sconfitto Felix Auger-Aliassime in due set, ha formato un cuore con il polsino della mano sinistra, rivolgendolo verso la tribuna dove sedeva la fidanzata Laila Hasanovic.

Un gesto semplice ma potentissimo: la dichiarazione silenziosa di un amore che, per la prima volta, non ha paura di farsi vedere. Mai era successo con le precedenti compagne: basti pensare all’influencer Maria Braccini, che per anni ha praticamente amato Jannik di nascosto.

Sicuramente più chiacchierato il rapporto tra Sinner e la tennista russa Anna Kalinskaya ma senza gesti eclatanti. Con Laila è tutto diverso e la trasformazione è praticamente in atto. Almeno dal punto di vista umano perché in campo il 24enne resta il fuoriclasse di sempre.

Quando hanno cominciato a circolare le prime voci sull’Hasanovic, lui aveva scelto il silenzio. Nessun commento, nessuna smentita. Solo lavoro, tornei, la dedizione di sempre. Oggi, però, Jannik appare cambiato: più sereno, più consapevole, forse anche più innamorato della modella danese.

Accanto a lui, Laila Hasanovic non è più una presenza discreta sullo sfondo, ma una compagna di vita che lo sostiene con eleganza e misura. Senza clamore è diventata parte del suo equilibrio. Tra una vacanza sulle Dolomiti e un viaggio verso l’ennesimo torneo, i due condividono una quotidianità fatta di normalità e tanta intesa.

Forse è proprio questo il segreto di Sinner oggi: la capacità di restare sé stesso anche nell’amore, trovando nell’Hasanovic quella calma luminosa che lo sta accompagnando dentro e fuori dal campo.

Chi è Laila Hasanovic

Laila Hasanovic è nata l’8 novembre 2000 a Copenaghen ed è una modella danese di origini bosniache. Segni particolari? Bellissima, of course. Il suo nome non è nuovo agli appassionati di sport. In passato è stata legata a Mick Schumacher, oltre che a Jonas Wind, attaccante della nazionale danese, oggi in Germania al Wolfsburg.

La rottura con Schumacher Junior è avvenuta nella primavera 2025, dopo tre anni insieme. Qualche settimana dopo è avvenuto l’incontro con Jannik Sinner, single da inizio anno. La sua relazione con Anna Kalinskaya è finita per motivi mai chiariti del tutto anche se ovviamente l’addio ha fatto chiacchierare parecchio tra gli appassionati di tennis.

L’Hasanovic, che è stata legata a Mick per due anni, era una delle poche persone a cui era permesso incontrare Michael Schumacher, che si è ritirato a vita privata dopo l’incidente sugli sci del 2013.

