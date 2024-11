Jannik Sinner in crisi con Anna Kallinskaya, spunta l’ex Maria Braccini

Mentre Jannik Sinner e Anna Kallinskaya sembrano sempre più lontani, a tifare per il tennista compare Maria Braccini, ex del campione delle Atp

Fonte: IPA Jannik Sinner

In questi giorni il nome di Jannik Sinner sembra essere sulla bocca di tutti, e non solo per la sua schiacciante vittoria alle Atp Finals 2024. Pare infatti che il tennista altoatesino stia passando un periodo di crisi sentimentale con Anna Kalinskaya, sua fidanzata e tennista russa che non è arrivata a Torino per tifare la sua dolce metà in una delle competizioni più importanti della stagione.

Una serie di rumors danno ormai la storia per finita, e la presenza alla finale delle Atp di Maria Braccini, ex storica di Sinner, non fa altro che accentuare i sospetti.

Maria Braccini avvistata alla partita di Jannik Sinner

La vita sentimentale di Jannik Sinner sta accendendo la curiosità di molti: reduce dalla vittoria delle Atp Finals, il campione del tennis ha fatto sognare i fan durante la finale contro Taylor Fritz nonostante le voci su una sua presunta pausa di riflessione dal rapporto con la collega e compagna Anna Kalinskaya.

Voci accese dai Media russi, che danno per chiusa la loro relazione, alimentate dalla sua grande assenza a Torino durante il torneo. A non mancare alla finale, però, è stata Maria Braccini. La modella, influencer e storica fidanzata di Sinner è infatti stata avvistata sugli spalti durante la finale.

Fonte: IPA

Non è ancora chiaro il motivo della sua presenza, ma in molti si stanno chiedendo se questa possa essere correlata all’assenza di Kalinskaya e, quindi, a un possibile riavvicinamento tra i due dopo la fine della loro relazione.

Sinner, Maria Braccini e la crisi con Anna Kalinskaya

Riservatissimo e molto concentrato sulla sua carriera sportiva, Jannik Sinner non ha mai voluto raccontare molto della sua vita privata.

Nel 2020 si è avvicinato a Maria Braccini tramite i social, mondo ben conosciuto dalla modella, che ha comunque rispettato il volere del compagno mantenendo una certa riservatezza sulla loro relazione e senza condividere foto di coppia. Tre anni dopo l’inizio della loro storia, i due hanno deciso di prendere strade diverse a inizio 2024 e, a maggio, Jannik ha confermato la nuova relazione con la collega russa.

Una storia d’amore che sembrava andare a gonfie vele, in grado di bilanciare momenti privati con i moltissimi impegni di entrambi legati alla carriera agonistica. Un equilibrio che, forse, ora potrebbe essersi spezzato: Anna, lontana e impegnata in allenamenti e feste, ha scelto di non stare a fianco di Jannik a Torino e di non commentare né apprezzare tramite like alcun post riguardo le prodezze del numero uno al mondo.

Il tennista, che continua comunque a far parlare le sue performance sportive più che i dettagli della sua vita amorosa, ha scelto di non commentare le voci e di continuare sulla linea del basso profilo.

Un mistero che continua ad infittirsi, e che Maria Braccini ha sicuramente alimentato con la sua presenza che è passata tutt’altro che inosservata: saranno rimasti semplicemente in buoni rapporti o tra i due è tornato l’amore? Domande a cui possono rispondere solo i diretti interessati che, al momento, continuano a tacere.