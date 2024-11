Sinner e Anna Kalinskaya in crisi? “Lei non è alle Atp Finals”

Fonte: IPA Jannik Sinner e Anna Kalinskaya

Possibile allontanamento amoroso per Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. La coppia più seguita del tennis potrebbe star passando un periodo di crisi. Ad avanzare l’ipotesi, le voci dei media e l’assenza della Kalinskaya a Torino, città in cui il tennista sta giocando alle Atp Finals.

Aria di crisi tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya

Un bellissimo bacio durante gli US Open aveva fatto sognare i fan di Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, una delle coppie del tennis più seguite del momento.

Una relazione che sembrava andare a gonfie vele ma che, a distanza di qualche mese, sembra vivere un momento di crisi. In tanti si stanno chiedendo per quale motivo la Kalinskaya non sia a Torino a fare il tifo per il suo fidanzato durante le Atp Finals. Un torneo importantissimo, in cui la sua assenza si sente forte e chiara.

Da lì, i moltissimi rumors riguardo a una loro possibile crisi: i primi a parlarne sono stati i media russi, che hanno avanzato l’ipotesi che i due possano aver deciso di prendersi una pausa di riflessione.

Gli sguardi più attenti hanno poi notato che la tennista russa ha anche smesso di seguire su Instagram il campione italiano, continuando però a documentare la sua vita tra serate, allenamenti e feste.

Indizi che, ovviamente, non confermano assolutamente una chiusura tra i due, ma che piovono sulla coppia con prepotenza in un momento di grande importanza per Jannik Sinner, che sta competendo in uno degli eventi più importanti del tennis.

Le parole di Sinner sulla relazione con Anna Kalinskaya

La notizia della pausa di riflessione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya rimane un’ipotesi, almeno fino a una conferma o una smentita dei diretti interessati. Certo è che, almeno per Sinner, la prospettiva di prendersi un momento di stop dalla sua relazione sembra non sfiorarlo nemmeno.

Non troppo tempo fa, infatti, il tennista aveva raccontato in un’intervista il loro rapporto utilizzando parole dolcissime: “Non credo che sia cambiato nulla. Avere una ragazza è qualcosa che ti fa sentire bene o ti fa sentire male. Voglio che sia qualcosa che sembri molto naturale, che entra nella mia vita normalmente. Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona. Questo non è successo, ecco perché funziona”.

Secondo i media russi, non sarebbe la prima volta che la tennista smette di seguire Sinner sui social, per poi tornare a seguirlo poco dopo. Un altro elemento che potrebbe smentire la crisi. Del resto, in un mondo come quello dello sport professionistico, fatto di impegni e sacrifici, le relazioni devono talvolta adattarsi a esigenze differenti.

Che sia quindi un modo per lasciare al tennista lo spazio per trovare la giusta concentrazione o la necessità di rimanere in Russia per dedicarsi a progetti che non possono essere conciliati con le Atp Finals, una cosa è certa: la mancanza di Anna a Torino è stata notata, ma i fan sperano ancora che lei decida di comparire regalando a Sinner una sorpresa gradita.