“Jannik Sinner è single: è finita con Anna Kalinskaya”

Jannik Sinner è single? Questo si chiede la cronaca rosa (e anche quella sportiva) dopo le accuse di doping al tennista italiano. Accuse da cui è stato assolto, ma i cui strascichi si fanno ancora sentire dopo il licenziamento da parte dello stesso Sinner del fisioterapista e del preparatore atletico coinvolti nel caso. Ora un’altra ombra si leva sul campione: sembrerebbe che lui e la fidanzata Anna Kalinskaya si siano lasciati.

“Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si sono lasciati”

Il tennista numero uno in Italia (e nel mondo, secondo la classifica Atp) sta passando veramente un brutto momento. Prima le accuse di doping, emerse in realtà in primavera, quando è risultato positivo al Clostebol, uno steroide anabolizzante, ma non è stato squalificato: Sinner ha infatti dimostrato che la positività era stata provocata da una contaminazione accidentale.

Non solo, sembra che Jannik Sinner abbia dovuto affrontare la bufera delle ultime settimane da solo. Perché? Alcune fonti rivelano che sia finita la storia d’amore tra lui e Anna Kaliskaya, tennista russa. Molti sono gli indizi che sembrano confermare le indiscrezioni. Per esempio, da quando è scoppiato il caso doping, i due non sarebbero mai apparsi insieme in pubblico.

Non solo, in molti hanno notato che Anna ha smesso di seguire Jannik sui social (mentre lui rimane suo attento follower. Pare inoltre che la tennista non abbia seguito l’altoatesino nella trasferta americana dopo la vittoria a Cincinnati. Certo è vero che la coppia ha sempre tenuto moltissimo alla propria riservatezza e può essere che si stiano prendendo uno cura dell’altro nella più totale privacy soprattutto in questo momento delicato. Il motivo potrebbe essere proprio quello di evitare di innescare ulteriori chiacchiericci dopo che è stata diffusa la notizia della positività al clostebol.

La storia d’amore sulla terra rossa

Una storia, effettivamente, sempre avvolta dal massimo riserbo quella tra Jannik Sinner e Anna Kaliskaya. All’inizio erano solo indiscrezioni: a tennista era stata vista intenta ad allenarsi al Circolo Eridano di Torino presso la Next Tennis Academy, scuola di tennis dove lo stesso giorno Jannik Sinner aveva scattato diverse foto con bambini e ragazzini presenti. Per molti non era stata una casualità e sul web in tanti avevano già approvato questa presunta nuova relazione. Non erano mancati i “movimenti sospetti” sui social: Sinner aveva iniziato a seguire su Instagram la Kalinskaya, cosa che per molti rappresentava una prova.

Dopo i rumors, la conferma. Durante la conferenza stampa tenutasi a Parigi dopo una vittoria al Roland Garros, il tennista aveva dichiarato: “Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata, più di questo non parlo. Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato“.

Il numero uno del tennis è sempre stato molto riservato in merito alla sua vita privata, anche rispetto alla storia con la ex, Maria Braccini. Quattro anni insieme e l’influencer era stata vista pubblicamente con Sinner soltanto una volta, quando il giocatore era stato invitato allo Stadio di San Siro per assistere alla partita tra il Milan e il Borussia Dortmund.