Fonte: IPA Valeria Marini

Pochi amici, ma ottimi. Lo sa bene Valeria Marini, che arrivata all’età di 57 anni preferisce circondarsi degli affetti sinceri e in particolare di quello della sua mamma Gianna, il suo grande punto di riferimento. La showgirl di origini sarde ha festeggiato il suo bel traguardo di fronte a una torta enorme ricoperta di fragole e che certamente riprendeva il colore del miniabito scintillante che ha indossato, in perfetto stile Marini, e che ha accompagnato con un capospalla a manica lunga per proteggersi dal fresco della sera.

Valeria Marini, il miniabito rosso per i 57 anni

In tanti anni di onoratissima carriera, Valeria Marini non ha mai voluto cambiare il suo look. I lunghi capelli biondi, che fa curare da Federico Fashion Style nonché padre della sua figlioccia Sophie Maelle, sono gli stessi di tanti anni fa. Lo spirito, dopotutto, è rimasto immutato: ha ancora voglia di divertirsi in maniera spensierata come una ragazzina, sebbene la vita l’abbia messa di fronte a tantissimi ostacoli.

Il look per il compleanno è pazzesco: l’abito rosso ricoperto di paillettes è aderente e cortissimo, perfetto per la sua figura slanciata che agevola con tacchi altissimi e una giacca lunga sui fianchi che non guasta l’effetto del vestito scelto per il party. Alla festa, c’è stata una vera e propria parata di vip: da Maria Monsè a Manuela Arcuri, passando per gli sposini Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Rocco Casalino, Miriana Trevisan, Gianluca Mech, Sara Tommasi e moltissimi altri.

Immancabile poi la mamma Gianna, immancabile in tutte le occasioni, sebbene la vicenda della truffa subita l’abbia segnata profondamente. Ora sono più unite che mai, nonostante lei sogni ancora una vita di felicità per sua figlia e una persona che possa finalmente garantirle la giusta serenità.

Fonte: IPA

Il desiderio di essere mamma nonostante l’età

Una carriera ricca di successi, certo, ma anche un desiderio profondo che non è riuscita ancora a realizzare. Valeria Marini non ha mai nascosto di sognare un figlio, nonostante l’età non favorevole, e di sentire forte la voglia di essere madre malgrado la vita non sia sempre stata dalla sua parte. Aveva anche raccontato dell’aborto praticato in giovane età e di come col tempo abbia sofferto ancora per aver perso il bambino che aspettava dal compagno di allora Vittorio Cecchi Gori: “Una sera, dopo l’ennesima lite, ho avuto una tremenda emorragia. Non mi sono neanche fatta ricoverare”, aveva raccontato.

Fonte: IPA

Del fidanzato trentenne, aveva invece raccontato: “Lui era molto violento. Mia madre mi ha cambiato la vita, mi ha dato la possibilità di allontanarmi, di non rimanere imprigionata a una persona che non mi amava e mi faceva del male. Non posso fare altro che ringraziarla. Il suo è stato un atto d’amore”, aveva dunque dichiarato parlando dell’aborto cui pare l’avesse invitata sua madre Gianna: “Non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza, sono andata in una clinica privata, ero una ragazzina. Mia mamma l’ha fatto per il mio bene”.

La showgirl aveva poi spiegato di aver sofferto molto ma di non aver avuto altra scelta: “Ho cancellato un po’ dalla memoria perché ho sofferto molto, sia fisicamente sia psicologicamente. Ma naturalmente è una cosa che poi mi è rimasta dentro, una ferita. Io sono contro l’aborto, assolutamente. Però ci sono delle situazioni…”.