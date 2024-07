Valeria Marini torna al cinema a partire dal primo agosto. Per lei un film per bambini al fianco di Alec Baldwin

Fonte: IPA Valeria Marini

Valeria Marini è pronta a tornare al cinema. Sono trascorsi quattro anni dall’uscita del documentario dedicato a Cecchi Gori, otto da C’è sempre un perché e soprattutto ben dieci da Un ragazzo d’oro, pellicola diretta da Pupi Avati. Fa il suo ritorno in una pellicola italiana, diretta da Francesco Cinquemani, ma dal cast internazionale. Il titolo è Il magico mondo di Billie e la vedrà al fianco di Alec Baldwin, tra gli altri.

Nuovo film di Valeria Marini

Non è la protagonista, sia chiaro, ma il ruolo di Valeria Marini non è neanche considerabile come una comparsata, anzi. Ne Il magico mondo di Billie, il cui titolo originale è Billie’s Magic World, è stata sul set con:

Alec Baldwin ;

; William Baldwin;

Elva Trill;

Mia McGovern Zaini;

Soraya Azzabi;

Samuel Kay.

La pellicola arriverà in sala il primo agosto 2024 ed è stata presentata all’ultimo Festival di Taormina. Il suo ruolo è quello dell’assistente del malvagio Lord Domino. Una figura oscura che imprigiona i bambini che cattura nel suo castello. Vanta una potente arma magica e sfrutta la tristezza dei giovanissimi per alimentarla. Un ruolo oscuro, dunque, in una pellicola che è chiaramente indirizzata a un pubblico pre-puberale.

Valeria Marini al cinema, la trama

Il magico mondo di Billie rappresenta la 20esima apparizione al cinema di Valeria Marini. La pellicola racconta la storia della piccola Billie. È lei la protagonista, una bambina che vive da sola con suo padre Tim. I due avevano un ottimo rapporto, divenuto conflittuale dopo la morte della madre della giovane.

Tim si è rifugiato nel lavoro e la piccola si sente trascurata. Per quanto sia brillante e intelligente, odia studiare e ha trovato riparo nel suo mondo. Legatissima a Johnny Puff, pulcinella di mare di peluche che è di fatto il suo migliore amico. Immagina una realtà diversa al suo fianco. È un dono prezioso, perché l’ultimo mai ricevuto da sua madre.

Un giorno, dopo l’ennesima lite con suo padre, Billie incontra una strana coppia all’uscita da scuola. Si tratta di Gregory e Florence. I due la invitano presso il castello di Lord Domino, dove incontra anche la sua assistente. Eccola Valeria Marini, nei panni di Hortense. Un luogo d’incanto, dove alla giovane vengono promessi dolci e giochi a volontà. Piovuta nel più totale sconforto, Billie accetta l’invito, sperando di sentirsi meglio. Una volta arrivati, però, si rende conto rapidamente d’essere caduta in una trappola.

Lord Domino non ha altro obiettivo se non quello di imprigionare i bambini. La loro tristezza è una risorsa cruciale, sfruttata come carburante per un’arma potentissima. Si tratta di un mega cannone che sfrutterà per conquistare il mondo intero. Chi potrà mai salvare Billie? Il suo amico Johnny Puff e i Puffins. Un’avventura per un pubblico giovanissimo, che sorprendentemente vanta un cast notevole. Del resto ciò la dice lunga sullo stato attuale della carriera di Alec Baldwin, dopo quanto accaduto sul set maledetto di Rust.