Valeria Marini e Pierluigi Diaco, l’annuncio con polemica a BellaMa’: “Inelegante”

Quello di Pierluigi Diaco a BellaMa‘ è stato un annuncio con polemica. Nella puntata di lunedì 8 dicembre il conduttore ha annunciato la fine della rubrica condotta da Valeria Marini, la “posta stellare”. Non è mancata la replica della showgirl: La posta del cuore di Valeria non si chiude per una sua decisione.

Un annuncio televisivo davvero “stellare”: a BellaMa‘, gli spettatori hanno appreso che la prossima puntata sarà l’ultima della rubrica di Valeria Marini, La posta del cuore di Valeria. Non è mancato un confronto acceso, smorzato solo dalle “risate” probabilmente per evitare ulteriori problemi, tra il conduttore di BellaMa‘, Pierluigi Diaco, e Valeria Marini. La showgirl, dopo l’annuncio (che è subito sfociato in polemica), ha infatti ribattuto che la decisione non è stata sua.

“Lo hai deciso tu. La vedrete sui miei social. Io sono una persona sincera e dico quello che penso. Mi seguirete sui social e poi farò un’altra cosa”, queste le parole della showgirl, a cui Diaco ha subito dato seguito cercando di prevenire una lite furiosa. “Valeria, il nostro rapporto contrattuale era finito. Non vorrei fare polemica in un giorno come questo, è inelegante”. Di nuovo la Marini ha ribattuto subito, spiegando di non averlo mai fatto e che non è sua intenzione: “Non sto facendo polemica, io non ho mai fatto mezza polemica”.

L’ultima puntata con La posta del cuore di Valeria Marini

A smorzare i toni della polemica con ogni mezzo possibile è stato Diaco: ha invitato Valeria Marini a tornare in studio per terminare la sua rubrica nella prossima puntata. “Io ti auguro il meglio, la prossima settimana sarai con noi, se lo vorrai, per l’ultima puntata de La posta stellare“. La Marini ha pensato a quel punto di proporre altro: “Se lo vorrò? In che senso? Io ti ho sempre detto di sì, io sono molto felice di essere qui. Possiamo anche fare un’altra cosa se vuoi al posto de La posta stellare“. Diaco ha specificato che loro improvvisano, e alla fine tutto sembra essere rientrato senza grossi problemi, in apparenza.

Del resto, tutto ciò è avvenuto in diretta, come ha spiegato la Marini stessa: “È il bello della diretta. È il bello delle persone che si vogliono bene. Lo dico seriamente, io sono molto felice di essere qui”. Su Instagram, la Marini ha poi condiviso uno scatto scrivendo “Coming soon stellare”. Come anticipato in diretta, quindi, potrebbe fare altro dopo la fine della sua rubrica a BellaMa‘.

Da tempo la showgirl era nello show condotto da Pierluigi Diaco, dove era diventata una figura di riferimento con la sua posta del cuore nel varietà del pomeriggio di Rai2. Tutto è bene quel che finisce bene, in ogni caso: nonostante l’annuncio in polemica, il conduttore e la showgirl si sono salutati senza rancore e augurandosi il meglio per il futuro. Ma la domanda rimane: quale sarà il prossimo impegno di Valeria Marini?

