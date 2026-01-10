Valeria Marini, pace fatta con la madre Gianna Orrù. La reunion in TV: ecco quando

Vi avevamo dato notizia della pace tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù ma ora la reunion è prevista in diretta. Quando le rivedremo insieme

IPA Valeria Marini e la madre Gianna Orrù

Alla fine, tutto si sistema, soprattutto quando si parla di legami familiari profondi e complessi come quello tra Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù. Dopo mesi di silenzi, incomprensioni e tentativi falliti di riavvicinamento, la riconciliazione è finalmente arrivata. E non resterà confinata alla sfera privata: il pubblico potrà assistere a questo momento tanto atteso in diretta televisiva, nella puntata dell’11 gennaio di Domenica In, come indicato da Giuseppe Candela per Dagospia.

Una notizia che segna la fine di un periodo difficile per la showgirl, da sempre molto legata alla madre, ma che negli ultimi mesi aveva vissuto una frattura dolorosa, amplificata anche dall’attenzione mediatica. Più volte la televisione aveva provato a fare da ponte tra le due, senza successo. A fare la differenza, questa volta, è stata la pazienza off camera di un’amica comune, che ha saputo riaprire un dialogo che sembrava definitivamente interrotto.

Valeria Marini e Gianna Orrù, come hanno fatto pace

A raccontare per la prima volta i dettagli della riconciliazione è stata la stessa Valeria Marini, ospite di Monica Setta a Storie al bivio. Nell’intervista, andata in onda nel pomeriggio su Rai2, la showgirl si era mostrata visibilmente sollevata, parlando di una ferita finalmente rimarginata. Dopo molti mesi di distanza, il chiarimento ha permesso alla famiglia di ritrovarsi, restituendo a Valeria una serenità che lei stessa non ha nascosto.

Il distacco tra madre e figlia era nato in seguito alla nota vicenda della truffa di cui Gianna Orrù è stata vittima, un episodio che aveva avuto conseguenze economiche importanti (la donna aveva perso circa 300000 euro) e che aveva innescato tensioni emotive difficili da gestire. Marini ha inoltre ammesso di aver pronunciato, in quel contesto, una battuta infelice, interpretata dalla madre come un giudizio. Col senno di poi, la realtà dei fatti ha dimostrato come la madre non avesse alcuna responsabilità.

La riconciliazione, come ha raccontato ancora Valeria Marini, è stata possibile quando Gianna Orrù ha percepito di non essere mai stata giudicata dalla sua famiglia, ma solo sostenuta. Un passaggio fondamentale che le ha fatte riavvicinare e ha permesso loro di trascorrere le Feste natalizie finalmente in armonia e insieme.

Lo scontro con Pierluigi Diaco

Nel corso dell’intervista non è mancato un riferimento anche al recente battibecco televisivo con Pierluigi Diaco, avvenuto durante Bellamà. Un confronto acceso, legato alla fine della loro collaborazione professionale, che aveva fatto discutere moltissimo. Ma, come ha chiarito la stessa Marini, si è trattato di un episodio circoscritto, senza strascichi personali: l’affetto e la stima reciproca sono rimasti intatti.

Ora, però, l’attenzione è tutta puntata su Domenica In. L’11 gennaio, nello studio di Mara Venier, madre e figlia si ritroveranno per la prima volta insieme dopo la pace. Una reunion attesa, favorita in passato proprio dalla conduttrice veneta, che ora finalmente può ritrovarle insieme. Il primo tentativo nnon era però andato a buon fine, generando perfino imbarazzo in studio vista l’inflessibilità della madre di Valeria Marini che di lei pareva di non volerne sapere mai più. Ma comunque, come si dice, tutto è bene quel che finisce bene.

