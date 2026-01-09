Valeria Marini contro Antonella Elia: “Cacciata da Rai 2 dopo un’aggressione”

Fra Valeria Marini e Antonella Elia è guerra aperta e la showgirl sarda rivela un retroscena sulla collega.

È guerra aperta fra Antonella Elia e Valeria Marini con uno scambio di frecciatine e accuse, ma anche rivelazioni. L’ultima arriva proprio dall’ex star del Bagaglino che su Instagram ha raccontato che la showgirl sarebbe stata cacciata dopo un’aggressione dietro le quinte di un programma di Rai 2.

Valeria Marini contro Antonella Elia

Valeria Marini ha infatti pubblicato nelle sue Stories di Instagram un video intitolato Versalità Stellare. La clip riguarda un’ospitata della showgirl nel programma Citofonare Rai Due, condotto da Simona Ventura e Paola Perego. Sotto al frame la Marini ha scritto: “Tutti sanno che a Citofonare Rai2, Antonella Elia, a gennaio dell’anno scorso, dopo aver aggredito una persona della troupe fu sospesa da Rai2”.

Il video sembra una risposta ad alcune dichiarazioni che Antonella Elia aveva rilasciato qualche giorno fa. Ospite di BellaMa di Pierluigi Diaco, la conduttrice aveva rifiutato stizzita il paragone con Valeria Marini. “Ha una personalità di me**a”, aveva tagliato corto.

Perché Antonella Elia e Valeria Marini hanno litigato

Le ruggini fra Valeria Marini e Antonella Elia risalgono al 2020. All’epoca entrambe avevano accettato di prendere parte al Grande Fratello, ma la convivenza si era rivelata da subito particolarmente difficile. In particolare le due showgirl erano state protagoniste di uno scontro acceso che era sfiorato in una piccola rissa, fermata dagli altri concorrenti.

In quell’occasione Antonella Elia si era infuriata per via di un gesto della Marini, arrivando a spingerla. “Mi vengono a sbattere in faccia il crocifisso, bisogna rispettare i valori della religione”, aveva urlato la showgirl, mentre Valeria aveva affermato. “Mi ha messo le mani addosso. Mi hai dato una botta nel seno”. Lapidaria la risposta della Elia che aveva detto: “Non hai sentito niente, hai tutta plastica”.

Lo scontro fra Antonella Elia e Pietro delle Piane

Per Antonella Elia quello con Valeria Marini non è il primo scontro mediatico. Nelle ultime settimane infatti si era parlato spesso del suo addio a Pietro delle Piane, attore con cui avrebbe dovuto sposarsi a breve. Il matrimonio, annunciato anche in tv, era stato poi annullato.

“Antonella Elia mi ha lasciato senza una spiegazione – aveva annunciato lui -. Stavamo progettando le nozze e dall’oggi al domani è sparita. Ma al suo ritorno io non ci sarò. Ho detto basta per sempre”. Poco dopo era arrivata la replica della Elia, ospite de La Volta Buona di Caterina Balivo. “È una barzelletta – aveva chiarito -. Non è vero, non è andata così. È ovvio che gli ho detto che mi sono stufata e che non lo sposo più prima di andare in televisione a dirlo. Sì, sono volubile, ma non lo avrei mai fatto”.

Incalzata dalla conduttrice, decisa a capire una volta per tutte la situazione, dopo continui annunci e rinvii del matrimonio, la showgirl aveva rivelato: “Sto maturando la convinzione che abbiamo due caratteri diversi. È successo un episodio grave, di tipo caratteriale. Io considero il matrimonio una cosa sacra, allora ho pensato di fermarmi prima. Devo stare da sola, soffrire la solitudine. Devo riappropriami”.

