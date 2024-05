Fonte: IPA Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei

Si è finalmente coronato il sogno d’amore di Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Dopo aver annunciato qualche mese fa l’intenzione di giurarsi per sempre e a seguito una cerimonia informale e privatissima per il matrimonio in comune, arriva finalmente la grande festa. Le nozze con un maestoso rito civile e, a seguire, un party da sceicchi. In una location esclusiva, con dettagli di vero lusso e ben tre cambi d’abito per la sposa. E su Instagram arrivano le prime immagini.

Le prime foto dal matrimonio di Manila Nazzaro e Stefano Oradei

La settimana precedente, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro e il suo grande amore, il ballerino Stefano Oradei, avevano colto tutti di sorpresa pubblicando sui propri profili Instagram le foto delle fedi nuziali già all’anulare. Le immagini hanno lasciato di stucco perché le nozze si attendevano per sabato 13 maggio. E, in realtà, quelle foto non erano che il ricordo del rito in comune che anticipa la grande festa, quella vera che, come annunciato, si è effettivamente svolta il 13 maggio.

Ed è accaduto tutto in gran segreto. Stampa e fotografi non erano ammessi e anche gli invitati (parecchio e parecchio famosi) non hanno condiviso scatti dal grande giorno. Smaltita la felicità da neosposa, è la stessa Manila a mostrare le prime immagini dal suo grande giorno, con un romantico video che la ritrae mano nella mano con Stefano, appena uscita dall’edificio dove si è svolta la cerimonia. “La nostra favola” scrive la showgirl, in didascalia del tenerissimo bacio tra i due sposi.

Il primo abito da sposa lascia di stucco

E così abbiamo l’occasione di dare un’occhiata anche al look dei due sposi. Il ballerino era classico, con uno smoking scuro e papillon. Manila, almeno per il primo dei tre look sfoggiati nel corso della lunga festa, ha optato per la semplicità. Così come fanno in molte, anche la Miss ha preferito prediligere la sobrietà per le seconde nozze. E sfoggia un vestito tanto lineare quanto d’effetto.

Si tratta di un abito da sposa corto, con la gonna al ginocchio. In seta, senza alcun ricamo e nessun fronzolo. Ma dal taglio curato e particolare: scollo a V (anche questo discreto), un piccolo sbuffo sulle spalle e grandi e morbide maniche a tre quarti. Ai piedi classiche decolté a punta, dal tacco non eccessivo. Semplicissima anche l’acconciatura, con un mezzo raccolto per mostrare i brillanti orecchini di diamanti. Delizioso il bouquet di rose, piume e perline.

Un matrimonio da sultano

E se l’abito è discreto (almeno il primo), per la festa gli sposi non hanno badato a spese. Oltre cento vip sono stati invitati nella splendida Villa Maini di Roma – il cui affitto parte dai 10mila euro in su. La sposa di abiti ne ha cambiati ben tre, tutti firmati Diamond Couture, atelier di Lecce con cui Manila ha collaborato per disegnare i propri vestiti in bianco.

Presente l’immancabile Milena Miconi, migliore amica della sposa nonché celebrante delle nozze. E, ancora, le damigelle Angela Melillo e Veronica Maya. Mentre testimone dello sposo è stato il collega danzante Raimondo Todaro. Perché, ricordiamoci, l’amore tra Manila e Stefano è nato proprio sulla pista da ballo, nel corso della loro indimenticabile partecipazione a Ballando con le stelle.