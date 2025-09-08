Incidente in moto per Stefano Oradei: “Prognosi impegnativa”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano Oradei

Stefano Oradei, ex ballerino di Ballando con le Stelle, svela di essere rimasto coinvolto in un incidente in moto. L’artista ha scritto su Instagram un lungo messaggio, parlando delle sue condizioni di salute e svelando i motivi della sua assenza sul profilo.

Stefano Oradei racconta l’incidente in moto

Nelle Stories di Instagram, Stefano Oradei ha pubblicato un lungo messaggio in cui ha raccontato di essere rimasto coinvolto in un incidente con la moto. Il ballerino, ex protagonista di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, ha rivelato di aver ricevuto una “prognosi impegnativa” e ha ringraziato la moglie Manila Nazzaro per il sostegno.

“News per tutti cosi vi informo lo direttamente – ha scritto Oradei -. Sono stato vittima di un incidente in scooter per questo ho avuto giorni di silenzio social. Purtroppo l’impatto è stato forte e l’auto che mi ha preso ha fatto una manovra a dir poco folle. Sono in corso tutte le verifiche, ho una prognosi impegnativa ma sono fortunatamente rientrato in casa dopo tutti i controlli in ospedale. Sono a casa grazie al cielo con mia moglie e i ragazzi, vi aggiornerò durante. Intanto abbraccio e ringrazio mia moglie tutti i miei amici e i familiari che sono stati straordinariamente al mio fianco. Un consiglio, prestate sempre grande attenzione in strada Stefano. Grandi baci”.

L’amore di Stefano Oradei e Manila Nazzaro

Il ballerino non ha condiviso altri dettagli riguardo l’incidente, ma ha assicurato di essere a casa, circondato dall’affetto di Manila Nazzaro e dei figli di lei, Francesco e Nicolas, frutto del matrimonio con Francesco Cozza, ex calciatore. Stefano e Manila si sono sposati nel maggio del 2024 dopo un colpo di fulmine e una storia d’amore a dir poco travolgente. Un sentimento vero e forte, arrivato dopo diverse delusioni d’amore per entrambi.

Nel 2019, Oradei finì al centro del gossip per via della fine del legame con la collega Veera Kinnunen e la storia di lei con Dani Osvaldo, proprio mentre andava in onda Ballando con le Stelle e tutti e tre erano nel programma. Manila invece non ha mai nascosto il dolore per la fine del suo matrimonio con Francesco Cozza e la delusione per l’addio a Lorenzo Amoruso con cui aveva preso parte anche a Temptation Island dopo una storia durata diversi anni.

Qualche tempo fa, ospite a Verissimo, Manila e Stefano avevano parlato del desiderio di allargare la famiglia e di avere un figlio. Un sogno che li aveva portati a intraprendere un percorso fatico, fatto però con amore e con la consapevolezza di essere una coppia solida e unita.

“Abbiamo fatto tutto insieme – aveva detto a Silvia Toffanin, parlando del marito -. Tutto quello che non siamo riusciti a fare, non ci siamo riusciti insieme. Noi siamo comunque una famiglia, ma il dispiacere c’è. Avrei fatto di tutto per realizzare il sogno di un uomo eccezionale come Stefano. Per ora è andata così, ma non perdo la speranza, anche se ci sono momenti in cui mi sento più demoralizzata”.