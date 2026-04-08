Tommaso Zorzi torna single, addio ad Alex Di Giorgio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio si sono lasciati. La storia d’amore fra l’ex gieffino e il nuotatore ed ex concorrente di Ballando con le Stelle sarebbe arrivata al capolinea. Dietro ci sarebbe una crisi mai superata e alcune incomprensioni che avrebbero portato alla rottura.

L’addio fra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio

La storia d’amore fra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio non era mai stata ufficializzata. Qualche tempo fa erano apparse alcune foto dei due durante una vacanza di coppia a Pantelleria, fra baci e risate. Influencer e volto televisivo il primo, ballerino di Ballando con le Stelle e nuotatore il secondo, Tommaso e Alex avevano deciso di proteggere la privacy del loro amore.

Secondo quanto raccontato da Giuseppe Calenda su Chi, a mettere fine al legame sarebbe stata una crisi di coppia. “Starebbero vivendo una crisi profonda, crisi che avrebbe portato alla fine della loro relazione”, si legge.

Nonostante sia diventato un personaggio televisivo grazie allo show di Milly Carlucci, Alex Di Giorgio ha sempre protetto la sua privacy e qualche tempo fa, di fronte alle domande su Tommaso Zorzi, aveva confessato di voler preservare la sua vita sentimentale.

“Le cose preferisco vivermele dentro le quattro mura di casa che fuori – aveva detto -.Oggi vedo l’amore molto più stabile e duraturo. Penso, per esempio, al rapporto che mi lega ai miei: crescendo e trasferendomi in un’altra città ho capito quanto sono importanti nella mia vita e quanto sia importante non dare troppo di noi a chi non lo merita. Nella vita ci vogliono i fatti”.

I motivi della rottura e le parole sull’amore di Tommaso Zorzi

Nessun commento è arrivato sia da Alex Di Giorgio che da Tommaso Zorzi che, come accaduto in passato, hanno voluto mantenere il più stretto riserbo su quanto accaduto. Quest’ultimo aveva parlato qualche tempo fa dell’amore e della volontà di trovare la persona giusta, nonostante le difficoltà e una storia d’amore importante (finita) con Tommaso Stanziani, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

“Sono cambiato molto negli anni e credo che continuerò a cambiare molto, ma soprattutto per il fatto che io mi annoio di tutti, di tutto e soprattutto di me stesso, quindi per continuare a piacermi devo continuare a cambiare”, aveva rivelato.

“Sono passato dal dire: “Incontro solo casi umani”, ad ammettere che forse sono io il caso umano – aveva scherzato -. Quel che è vero è che il mio fidanzato deve essere str****, ma buono, alto, ma basso, colto, ma leggero. Non mi deve fare ingelosire, ma voglio sclerare… In definitiva, sono una testa di c****, lo scriva”. In quell’occasione Tommaso Zorzi aveva poi ammesso di non saper gestire bene i conflitti nelle relazioni e di comportarsi spesso in modo sbagliato. Il suo errore? Fuggire quando le cose si fanno difficili, evitando il confronto con la persona amata.

“Non pretendo, non ti dico che stai sbagliando, ma alla fine me ne vado, che è un modo disfunzionale di vivere una rapporto”, aveva rivelato il conduttore e influencer.