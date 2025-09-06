Grande Fratello, salta il primo nome: Tommaso Zorzi non sarà opinionista

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

L’attesa per il ritorno del Grande Fratello è ormai agli sgoccioli, ma nel frattempo iniziano a delinearsi le prime indiscrezioni sulla nuova edizione del reality di Canale5. E, tra le tante notizie che anticipano il debutto, quella che ha catturato l’attenzione riguarda il ruolo di opinionista: a differenza delle ipotesi circolate negli ultimi giorni, Dagospia annuncia che Tommaso Zorzi non siederà accanto a Simona Ventura nello studio del programma.

Il suo nome sembrava ormai praticamente certo. Appoggiato da Simona Ventura e sostenuto dalla stessa agenzia che cura i rapporti della conduttrice, quella di Beppe Caschetto, Zorzi era dato per favorito per il commento in diretta delle dinamiche della Casa. Volto noto al pubblico televisivo, vincitore di un’edizione del GF Vip e oggi presenza consolidata nei palinsesti Discovery, avrebbe rappresentato un profilo in grado di coniugare competenza e visibilità corretto per questo ruolo. Ma la decisione finale è stata diversa: la produzione ha scelto di non puntare su di lui, preferendo concentrarsi su nomi considerati “più sorprendenti”.

Le novità della nuova edizione

Il reality, che tornerà sugli schermi dal 29 settembre, sarà guidato da Simona Ventura, chiamata a riportare il format alle sue radici dopo anni di sperimentazioni. La macchina organizzativa è entrata nel vivo a inizio settembre, quando verranno ufficializzati i dettagli definitivi, ma alcune linee guida sono già state tracciate.

Uno degli aspetti centrali riguarda il televoto, elemento da sempre al centro della dinamica del programma. Le polemiche dello scorso anno, legate a presunti voti falsati da bot e profili fake, hanno spinto la produzione a valutare un ritorno al sistema tradizionale via sms. Una scelta che mira a ridurre il rischio di manipolazioni digitali, sulla scia di quanto sperimentato di recente all’Isola dei Famosi.

Il cast

L’altra grande novità è rappresentata dalla selezione dei concorrenti. Pier Silvio Berlusconi ha più volte ribadito la volontà di puntare su un cast composto da persone comuni o semisconosciute, con storie che possano suscitare empatia e identificazione nel pubblico. Saranno esclusi, quindi, i volti già transitati da altri reality come Temptation Island, mentre la durata complessiva del programma si aggirerà intorno ai cento giorni, un periodo più contenuto rispetto agli ultimi anni.

L’impianto del Grande Fratello sembra voler privilegiare la componente sociale del format. Ciò significa meno contatti con l’esterno, meno sorprese e meno incursioni dei familiari, per riportare l’attenzione sulle dinamiche interne alla Casa. Un ritorno alle origini, dunque, che intende riproporre l’idea del reality come esperimento sociale, più che come vetrina televisiva.

La partita degli opinionisti

Se da una parte è certo che Zorzi non prenderà posto nello studio, resta ancora da sciogliere il nodo su chi affiancherà la Ventura. Cesara Buonamici, opinionista della scorsa edizione, potrebbe essere confermata, ma non si esclude l’arrivo di un volto del tutto nuovo. La scelta appare strategica: l’opinionista dovrà saper proporre un commento puntuale, incisivo ma non invadente, che possa arricchire il racconto senza oscurare i protagonisti.

Il conto alla rovescia è quindi ufficialmente iniziato. Con un cast inedito, regole rivisitate e un’impostazione che guarda alle origini del format, il nuovo Grande Fratello rimette al centro le relazioni e i conflitti nati sotto lo stesso tetto. L’assenza di Zorzi apre lo spazio a ipotesi ancora tutte da scoprire, alimentando la curiosità del pubblico. Dal 29 settembre, la Casa più spiata d’Italia riaccenderà i riflettori.