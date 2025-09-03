Tommaso Zorzi, il nuovo amore è l’ex di Ballando con le Stelle Alex Di Giorgio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il nuovo amore di Tommaso Zorzi è Alex Di Giorgio, ex concorrente di Ballando con le Stelle. La rivelazione arriva da alcune foto pubblicate dal settimanale Chi, in cui l’influencer e l’ex campione di nuoto si scambiano teneri baci nella acque di Pantelleria. I due erano apparsi nei giorni scorsi insieme su Instagram e oggi gli scatti delle tenerezze in mare sembrano confermare la relazione.

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio, baci in mare e coccole

Le foto non mentono: c’è del tenero fra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio. La coppia è uscita allo scoperto dopo settimane di indiscrezioni e ha scelto di farlo a Pantelleria, isola del cuore dell’influencer dove, in occasione dei suoi trent’anni, ha acquistato una splendida villa. Un posto magico in cui i due si sono concessi una vacanza a base di relax e mare, scambiandosi dei baci durante una nuotata.

Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, Tommaso e Alex si sarebbero conosciuti sui social. Dopo alcuni contatti avrebbero scelto di incontrarsi e da lì sarebbe nato l’amore. Un legame nuovo, ma già forte, segnato dal destino. Alex Di Giorgio infatti nel 2020 sarebbe dovuto entrare nella Casa del Grande Fratello come concorrente, proprio nell’edizione in cui era presente Zorzi. L’ingresso, che avrebbe consentito ai due di conoscersi di fronte alle telecamere, sarebbe poi saltato e anni dopo Tommaso e Alex si sarebbero ritrovati su Instagram.

In passato Tommaso Zorzi è stato legato prima a Marco Ferrero, amico di Aurora Ramazzotti, poi a Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Solo qualche mese fa, poco prima dell’estate, l’influencer aveva parlato d’amore e delle sue relazioni. “Sono passato dal dire “Incontro solo casi umani”, ad ammettere che forse sono io il caso umano – aveva spiegato -. È vero, ma non basta essere belli e intelligenti per essere fidanzati”. Aveva poi fatto un identikit del suo compagno ideale: “Il mio fidanzato deve essere stron**o, ma buono, alto, ma basso, colto ma leggero – aveva spiegato -. Non mi deve far ingelosire ma voglio sclerare, in definitiva sono una testa di ca**o. Non pretendo, no ti dico che stai sbagliando, ma alla fine me ne vado, che è un modo disfunzionale di vivere un rapporto”.

Chi è Alex Di Giorgio

Ma chi è Alex Di Giorgio? 35 anni e una carriera sportiva, è un nuotatore professionista. Ha preso parte per ben due volte alle Olimpiadi, gareggiando nel 2012 nelle Olimpiadi di Londra e nel 2016 in quelle di Rio De Janeiro. Ha vinto in passato una medaglia d’argento agli Europei, un argento alle Universiadi e ben tre medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo.

Nel 2020 era stato chiamato per prendere parte al Grande Fratello, un’avventura a cui aveva rinunciato a causa di impegni lavorativi.”Penso che sia una persona estremamente intelligente e intraprendente. Ha saputo fare della sua personalità un lavoro e questo gli fa onore”, aveva detto in seguito parlando di Tommaso Zorzi, vincitore del reality.

Nel 2022 era stato scelto da Milly Carlucci per entrare nel cast di Ballando con le Stelle. Nel corso dello show Alex aveva svelato tutto il suo talento, ballando in coppia con Moreno Porcu.