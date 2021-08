Tommaso Stanzani e la prima foto con Zorzi: è vero amore

editato in: da

La relazione tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi non è più un segreto, ma mancava un piccolo tassello per suggellare questo grande amore. E finalmente è arrivato: il ballerino di Amici ha condiviso su Instagram il primo scatto insieme scatenando letteralmente orde di fan che non hanno perso tempo per commentare il dolcissimo ritratto.

La coppia si è ricongiunta per trascorrere il weekend di Ferragosto insieme e in questo primo scatto è racchiusa l’essenza di un momento così speciale: Stanzani e Zorzi sono seduti vicinissimi in barca, mentre si sorridono teneramente guardandosi negli occhi. Il ritratto della felicità più pura e genuina, quella che questi due giovani dal cuore d’oro meritano appieno.

Non è la prima volta che Tommaso Stanzani e Zorzi si lasciano andare a tenerezze social, ma i due hanno sempre preferito andarci coi piedi di piombo. L’influencer e vincitore della quinta edizione del GF Vip non ha mai nascosto le sue simpatie per il ballerino, che ha partecipato all’ultima edizione di Amici, e a poco a poco è iniziata una frequentazione che si è trasformata in qualcosa di più.

Anzi, questo amore sarebbe proprio merito di Maria De Filippi, in un certo senso. Stando ad alcune indiscrezioni, il loro primo incontro è avvenuto proprio dietro le quinte di Amici 21, quando la conduttrice ha portato Zorzi a vedere la scenografia del talent, ancora in fase di allestimento. Il destino ha voluto che in quel preciso momento Stanzani facesse le prove per il Serale e così è scoccata la scintilla: l’influencer è rimasto folgorato dalla bellezza e dalla bravura del ballerino e qualcosa è scattato nel suo cuore.

All’inizio i due si sono concessi delle uscite in gran segreto, prendendosi tutto il tempo necessario per conoscersi meglio, poi sono arrivate le prime immagini insieme, immortalati durante qualche passeggiata in centro a Milano e, infine, i teneri scambi di commenti su Instagram. A coronare il loro sogno d’amore poi è arrivata una vacanza in Puglia, approfittando della partecipazione dell’ex ballerino di Amici a Battiti Live, lo show condotto da Elisabetta Gregoraci. Zorzi non ha perso tempo per volare ad Otranto e trascorrere un po’ di tempo insieme al fidanzato.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono il ritratto della felicità e vederli assieme, con quei grandi sorrisi scalda il cuore. Tanti amici hanno commentato la foto pubblicata dal ballerino, come Martina Miliddi che ha conosciuto proprio nel talent, o Aurora Ramazzotti, che è una delle migliori amiche dell’influencer. E non poteva mancare il commento di Gaia, sorella di Zorzi, che si è lasciata andare a un “Vi amooOoo”. E sì, anche noi amiamo questa giovane e splendida coppia.