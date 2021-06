Aurora Ramazzotti, l’amicizia ritrovata con Tommaso Zorzi: “Siamo tornati”

editato in: da

Tommaso Zorzi, poco prima di partire per il Grande Fratello Vip, aveva avuto un brutto litigio con Aurora Ramazzotti. Nella Casa aveva parlato spesso di lei e della sua tristezza per la loro amicizia perduta, così nelle scorse settimane i due si sono riavvicinati. E ora hanno avuto modo di vedersi di nuovo, come dimostrano alcune splendide foto su Instagram.

Il loro è sempre stato un rapporto bellissimo, che li unisce sin da quando erano bambini. Aurora e Tommaso sono cresciuti insieme, e non si sono mai lasciati fin quando, a causa di qualche incomprensione, avevan avuto un momentaneo allontanamento. La loro crisi ha risentito anche della lunga permanenza di Zorzi all’interno della Casa del GF Vip, durante la quale non ha potuto fare chiarezza con Aurora. Ma, una volta conclusa la sua esperienza – vittoriosa – nel reality show, non ha atteso molto per riallacciare la sua amicizia con la giovane Ramazzotti.

Già qualche settimana fa, i due avevano trovato il modo di fare pace, e il messaggio che Aurora gli aveva inviato ne era la chiara testimonianza. Tuttavia, la distanza fisica ha loro impedito di tornare a frequentarsi “dal vivo” come sono sempre stati soliti fare. Almeno fino a poco fa: come dimostrato da alcune bellissime foto che entrambi hanno condiviso sui social, l’ex gieffino e la sua cara amica si sono finalmente rivisti. Un pazzo pomeriggio insieme a Milano ha suggellato la loro amicizia ritrovata, e ha regalato ai loro fan una grandissima emozione.

“Siamo tornati” – ha scritto Aurora Ramazzotti sul suo profilo Instagram, a didascalia di uno scatto che la ritrae a braccetto con Tommaso. Lui, invece, ha preferito pubblicare una foto leggermente diversa, nella quale stringe a sé la figlia di Michelle e le dà un tenero bacio sulla guancia: “Mi rendi felice” – sono state le sue parole per la bella Aurora. Ma c’è di più, perché per l’occasione l’influencer ha presentato alla sua amica una recente conoscenza, Tommaso Stanzani. Secondo le indiscrezioni che si rincorrono ormai da settimane, Zorzi e l’ex concorrente di Amici 2021 avrebbero una frequentazione in corso.

Whoopsee ha sorpreso tutti e tre insieme a pranzo, in quel di Milano, e la notizia ha suscitato grande clamore tra i follower. Che Tommaso abbia deciso di fare le presentazioni ufficiali? In realtà, non sappiamo se Aurora conoscesse già il giovane ballerino, in questo caso si sarebbe trattata solo di una reunion tra amici. Tuttavia, in molti sospettano che Zorzi si stia preparando a confermare la sua relazione con Stanzani.