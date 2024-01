Chi è Tommaso Stanzani, il ballerino partito da Amici e approdato a Viva Rai2

Fonte: IPA Tommaso Stanzani

Con la fine delle feste torna Viva Rai2 programma condotto da Fiorello che riempie le mattine con musica e ospiti d’eccezione. Immancabile, poi, il corpo di ballo, in cui svetta il giovane Tommaso Stanzani. Scopriamo qualcosa di più sul ballerino che, dopo Amici, continua la sua carriera con un enorme successo.

Chi è Tommaso Stanzani

Tommaso Stanzani, classe 2001, è un giovane e promettente ballerino e pattinatore nato in provincia di Bologna. Fin da bambino, oltre la passione per il pattinaggio ereditata dai genitori, Tommaso inizia ad amare la danza: muove i primi passi nel ottenendo il diploma al liceo coreutico e, all’età di 15 anni, frequentando la Experience Company presso la Naima Academy a Genova. La prima apparizione all’interno del mondo televisivo avviene nel 2016, quando partecipa come concorrente a Italia’s Got Talent, programma condotto da Lodovica Comello e, per quell’anno, con Claudio Bisio, Nina Zilli, Luciana Littizzetto e Frank Matano come giudici.

La vera maturità artistica arriva quando Stanzani entra come alunno nella scuola di Maria De Filippi all’interno della ventesima edizione del programma. Il suo talento viene notato da tutti i professori, tanto da farlo arrivare in finale. Dopo l’avventura nel talent, il ballerino ha continuato a lavorare in televisione entrando nel corpo di ballo di diversi professionisti italiani. Ha ballato con il cast di Battiti Live, è diventato ballerino nel programma di Milly Carlucci, Il cantante mascherato, fino ad accompagnare Andrea Bocelli nel suo tour europeo. Dal 2023 entra ufficialmente nella squadra di Viva Rai 2, diventando uno dei pupilli di Fiorello.

Fonte: IPA

La vita amorosa di Tommaso Stanzani

Tommaso Stanzani pare essere un tipo molto riservato. Il ballerino, infatti, non si apre particolarmente al mondo del gossip. La storia più conosciuta e seguita è stata sicuramente quella con l’influencer Tommaso Zorzi che, dopo la cotta per il suo ex coinquilino della casa di Cinecittà Francesco Oppini, aveva trovato la serenità proprio grazie alla vicinanza con Tommaso Stanzani.

La loro storia è nata nel 2021, anno in cui Stanzani stava partecipando al talent di Maria De Filippi. Parlando dei primi momenti, Zorzi ha raccontato di averlo visto per la prima volta nell’ufficio di Maria De Filippi attraverso le telecamere che inquadravano la casa. Dopo l’eliminazione del ballerino durante la terza puntata del serale, Zorzi ha quindi deciso di fare la prima mossa.

Fonte: IPA

Una storia d’amore poi finita nel 2022 e che, a differenza di tutto quello che è stato raccontato, è terminata in modo molto meno burrascoso del previsto, lasciando tra i due un enorme sentimento d’affetto. “Con Zorzi non c’è mai stato un distacco totale. Penso che l’amicizia, anche quando finisce una storia, possa rimanere. In un certo senso lo amo ancora, ma è una forma di amore diverso. Credo che questa cosa valga anche per lui. Per me rimarrà sempre una persona importante e non voglio perderla. Poi è ovvio che le cose finiscono.” Aveva raccontato proprio Stanzani mesi dopo la fine della loro storia. Attualmente, tolto qualche piccolo rumors su una frequentazione col ballerino Francesco Sabatino, la vita amorosa di Stanzani rimane un mistero.