Anticipazioni Battiti Live del 21 giugno: scaletta e dove vedere il concerto

Fonte: IPA Ilary Blasi

L’attesa è finalmente terminata e il Radio Norba Cornetto Battiti Live 2024 è qui. Nel corso degli anni è divenuto un appuntamento imprescindibile. Un festival musicale itinerante attesissimo. Per quanto nessuno potrà mai soppiantare il Festivalbar, anche e soprattutto sotto l’aspetto dell’internazionalità, è chiaro come Battiti Live goda di quella scia lasciata in eredità. Le prime tre serate sono il 21, 22 e 23 giugno ed ecco le anticipazioni.

Battiti Live 21 giugno, cosa sapere

Si è deciso per un cambio netto alla conduzione. Non sono stati riconfermati Alan Palmieri (che però resta il direttore artistico della manifestazione) ed Elisabetta Gregoraci. Al loro posto sul palco Ilary Blasi e Alvin. Si è deciso di sostituire anche Mariasole Pollio. Promossa in questo ruolo Rebecca Staffelli che, dopo il Grande Fratello, torna in video su Mediaset.

Per la prima volta il grande festival musicale fa tappa a Molfetta, una delle più importanti città marinare del Mediterraneo. Ci sono tre modi per seguire il grande evento. Il primo è ovviamente quello di recarsi sotto il palco, così da godere dell’evento live. Il secondo passa dall’ascolto in diretta su Radio Norba. Si può poi attendere il prossimo lunedì 8 luglio 2024, quando andrà in onda la prima puntata di Battiti Live. In questa edizione si è inoltre detto addio a Italia 1. Ciò vuol dire che per la prima volta il festival musicale sarà trasmesso su Canale 5.

Come detto, le prime tre puntate a Molfetta sono in programma a giugno, ma queste non pongono la parola fine all’evento. In programma ancora due tappe, a luglio, in una location non comunicata ufficialmente.

Battiti Live 2024, scaletta

Chi salirà sul palco di Battiti Live 2024? Iniziamo a elencare quello che è il corpo di ballo ufficiale: Maria Grazia Tallei, Martina Miliddi, Christian Roberto, Lucia Ferrari, Giovanni Tesse, Sofia Cagnetti, Alessio Di Ponzio, Mattias Nigiotti, Eleonora Cabras, Flaminia Silanos e Claudio La Carpia. Spazio inoltre per Mattia Zanzola, che ha vinto Amici 22, e Tommaso Stanzani.

Dei conduttori abbiamo già parlato ed ecco i nomi annunciati per quanto riguarda la scaletta, che nella sua interezza è in realtà ancora top secret. Di certo spazio per Gigi D’Alessio, di recente tornato in classifica con Senza tuccà, con Geolier.

Restando in casa Mediaset, si esibirà di certo Sarah, vincitrice di Amici 23. Volgendo lo sguardo al panorama internazionale, invece, saranno presenti i Blue, che proporranno brani ormai “storici”, come A chi mi dice. Non mancherà Irama, tornato in radio con Galassie.

Per quanto non ancora ufficiale, ecco il resto dell’elenco degli artisti che si esibiranno durante le registrazioni a Molfetta:

Achille Lauro;

Alessandra Amoroso;

Alex Britti;

Alex Wyse;

Alfa;

Annalisa;

Articoli 31;

Baby K;

Benji & Fede;

Benjamin Ingrosso;

BigMama;

Boomdabash;

Capo Plaza;

Clara;

Cioffi;

Coma_Cose;

Cristiano Malgioglio;

Darin;

Dotan;

Emis Killa;

Emma;

Fedez;

Francesco Gabbani;

Francesco Renga;

Fred De Palma;

Gaia;

Gabry Ponte;

Gué;

Holden;

Il Volo;

Matteo Paolillo;

Michele Bravi;

Mida;

Mietta;

Mr. Rain;

Nek;

Olly;

Orietta Berti;

Paola & Chiara;

Petit;

Ricchi e Poveri;

Rocco Hunt;

Rhove;

Rose Villain;

Santi Francesi;

Tananai;

The Kolors;

Tony Effe.

Spazio infine ai due protagonisti delle esibizioni di Battiti Live on the road. In questa edizione 2024 si è potato per I due artisti che si sono contesi la vittoria del Festival di Sanremo 2024: Angelina Mango e Geolier.