Ascolti tv del 22 luglio, grandi aspettative su Ilary Blasi per Battiti Live

Fonte: Ufficio stampa Mediaset Ilary Blasi

Nella guerra degli ascolti tv Ilary Blasi non ha rivali alla conduzione di Cornetto Battiti Live su Canale 5. Rai 1 si è giocata la carta del riciclo mandando in onda la fiction con Claudio Amendola, Nero a metà 3.

Il lunedì su Canale 5 è la serata di Cornetto Battiti Live. Quest’anno al timone della kermesse musicale insieme ad Alvin c’è Ilary Blasi al posto di Elisabetta Gregoraci ed è promossa a pieni voti. Nel terzo appuntamento si sono alternati sul palco Angelina Mango, Mahmood, Fedez, Emis Killa, Annalisa, Tananai, Orietta Berti, Elettra Lamborghini, Boomdabash, Geolier, Petit, Gabry Ponte, Mr Rain, Sophie And The Giants, Clara, Anna, Alfa, Fabio Rovazzi, bnkr44, Icy Subzaero, Il Pagante, Maninni, SLF e Zerb.

Rai 2 ha mandato in onda gli ultimi due episodi della serie francese Panda. In “Omicidio al parco acquatico” l’ex poliziotto Panda indaga sulla morte della proprietaria del parco AquaParadise, il cui cadavere è stato trovato in una piscina. Mentre in “Missione Zen”, Benjamin, 19 anni, muore per un ictus nel bel mezzo di un ritiro Zen. All’inizio nulla di sospetto, ma uno strano messaggio induce a pensare il contrario.

Su Rete 4 a Quarta Repubblica, condotto da Michele Porro, si è parlato di politica. Il ministro per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, per la prima volta, ha illustrato in tv il contenuto della legge sul premierato. Spazio poi alla riforma della giustizia con un’intervista al ministro della Giustizia Carlo Nordio. A seguire, focus sul bis di von der Leyen e il ritorno dell’ideologia green in Europa, gli ultimi sviluppi sul caso Toti e un viaggio nel mondo delle occupazioni appoggiate dalla sinistra.

Prima serata, ascolti tv del 22 luglio: Battiti Live vince su tutti

Su Rai 1 Nero a Metà 3 in replica ha interessato 1.695.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale5 Cornetto Battiti Live intrattiene 2.323.000 spettatori con uno share del 21.2% (After dall’1.03 all’1.11: 794.000 – 21.6%). Su Rai2 la serie francese Panda piace a 529.000 spettatori pari al 3.6%.

Su Italia1 Chicago PD ha incollato davanti al video 1.053.000 spettatori pari al 6.9%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate segna 763.000 spettatori e il 5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 618.000 spettatori (5.4%). Su La7 100 Minuti raggiunge 587.000 spettatori e il 4%. Su Tv8 Viaggi Pazzeschi ottiene 353.000 spettatori con il 2.3%, nel primo episodio, e 209.000 spettatori con il 2.1%, nel secondo episodio già replicato di recente. Sul Nove Stargate piace a 482.000 spettatori (3.5%).

Access Prime Time, dati del 22 luglio

Su Rai1 Techetechetè conquista 2.786.000 spettatori con il 16.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.696.000 spettatori pari al 21.1%. Su Rai2 TG2 Post raduna 677.000 spettatori (4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.243.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 958.000 spettatori (5.9%) e Un Posto al Sole appassiona 1.388.000 spettatori (8.3%).

Su Rete4 4 di Sera piace a 784.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 726.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 1.155.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 647.000 spettatori pari al 3.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 632.000 spettatori (3.8%).

Ascolti tv Preserale, dati del 22 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.315.000 spettatori pari al 23.1%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.248.000 spettatori pari al 25.4%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.093.000 spettatori (12.1%), mentre The Wall ha convinto 1.787.000 spettatori (15%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (401.000 – 4.5%), N.C.I.S. – Los Angeles totalizza 324.000 spettatori con il 2.8% e S.W.A.T. 475.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 365.000 spettatori (3.4%) e FBI: Most Wanted intrattiene 495.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.235.000 spettatori (16.5%). A seguire Blob segna 908.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 477.000 spettatori (3.2%). Su La7 Padre Brown raduna 144.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 337.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 355.000 spettatori con il 2.5%.