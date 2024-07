Ascolti tv del 29 luglio, Ilary Blasi a Battiti Live non ha speranza con le Olimpaidi

Ilary Blasi su Canale 5 con "Cornetto Battiti Live" sfida Russell Crowe su Rete 4 e Claudio Amendola in replica su Rai 1 con "Nero a metà 3"

Fonte: Ufficio stampa Mediaset Alvin e Ilary Blasi

Ilary Blasi è tornata su Canale 5 per un nuovo appuntamento con Cornetto Battiti Live e nella battaglia degli ascolti tv ha dovuto affrontare le Olimpiadi, in onda su Rai 2, e Russell Crowe, protagonista su Rete 4 del film cult Un’ottima annata.

Su Canale 5 Ilary Blasi, Alvin e Rebecca Staffelli hanno condotto Cornetto Battiti Live dal Castello Aragonese di Otranto. Sul palco si sono alternati Gianna Nannini, Ricchi e Poveri, Fedez, Emis Killa, Achille Lauro, Ermal Meta, Arisa, Noemi, Piero Pelù, La Rappresentante Di Lista, Holden, Gabry Ponte, Capo Plaza, ComaCose, LDA, Leo Gassmann, Il Tre e Zerb. Ed subito un grande successo in fatto di share.

Su Rai 1 è andata in onda in replica un’altra puntata di Nero a metà 3, mentre su Rai 2 grandi protagoniste sono state le Olimpiadi 2024 di Parigi.

Su Rete 4 invece è tornato Russell Crowe con Marion Cotillard, protagonista del film di Ridley Scott, Un’ottima annata, che è ormai un cult.

Ma a tenere banco sono le Olimpiadi 2024 su Rai 2 che fanno il boom di ascolti col nuoto e la scherma incollando al monitor 4 milioni di spettatori.

Prima serata, ascolti tv del 29 luglio: boom delle Olimpiadi 2024

Su Rai 1 Nero a Metà in replica è seguito da 1.228.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Canale5 Cornetto Battiti Live piace a 2.129.000 spettatori con uno share del 17.4%. Su Rai2 l’appuntamento in prime time con le Olimpiadi di Parigi 2024 intrattiene 4.130.000 spettatori pari al 24.6%, dalle 21.04 alle 22.08 con il Nuoto che è valso l’oro di Ceccon nei 100 m dorso, e 4.276.000 spettatori pari al 26.8% con la Scherma che è valsa l’argento di Macchi nel fioretto.

Su Italia1 Chicago PD appassiona 905.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate segna 550.000 spettatori e il 3.5%. Su Rete4 Un’ottima annata – A good year totalizza un a.m. di 589.000 spettatori (4.2%). Su La7 100 Minuti raggiunge 392.000 spettatori e il 2.5%. Su Tv8 2012 ottiene 262.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Matilda sei Mitica piace a 324.000 spettatori (%2.1).

Access Prime Time, dati del 29 luglio

Su Rai1 Techetechetè conquista 1.829.000 spettatori con l’11.1%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.237.000 spettatori pari al 13.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.093.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 656.000 spettatori (4.2%) e Un Posto al Sole appassiona 1.306.000 spettatori (7.9%).

Su Rete4 4 di Sera interessa 538.000 spettatori e il 3.4% nella prima parte e 608.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 In Onda raccoglie 935.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 4 Ristoranti piace a 387.000 spettatori pari al 2.4%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raduna 483.000 spettatori (3%).

Ascolti tv Preserale, dati del 29 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.719.000 spettatori pari al 17.1% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.616.000 spettatori pari al 20.9%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.066.000 spettatori (11.4%) mentre The Wall ha convinto 1.551.000 spettatori (13.1%).

Su Rai2 Olimpiadi di Parigi 2024 piacciono a 1.703.000 spettatori (14.9%), con la Ginnastica artistica e 1.741.000 spettatori (11.5%) con la Canoa. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 325.000 spettatori (3%) e raccoglie 478.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.722.000 spettatori (13.1%). A seguire Blob segna 652.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 490.000 spettatori (3.4%). Su La7 Padre Brown raduna 132.000 spettatori pari all’1.1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 179.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 327.000 spettatori con il 2.4%.