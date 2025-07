Ascolti tv del 28 luglio, Alberto Angela cerca il riscatto verso Ilary Blasi

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Ilary Blasi

Ci risiamo. È iniziata una nuova settimana televisiva e la battaglia degli ascolti si è concentrata lunedì 28 luglio intorno ad Alberto Angela che su Rai 1 ha condotto Noos – L’avventura della conoscenza e Ilary Blasi che su Canale 5 ha presentato Cornetto Battiti Live.

Alberto Angela non riesce a sfondare negli ascolti tv e Noos – L’avventura della conoscenza viene matematicamente battuto nello share. Nella puntata andata in onda su Rai 1 ha tentato la riscossa attraverso un viaggio nelle meraviglie dell’universo alla scoperta dei pianeti e delle costellazioni per analizzarne caratteristiche e particolarità.

Su Canale 5 Ilary Blasi e Alvin hanno condotto un nuovo appuntamento di Cornetto Battiti Live dove si sono esibiti Gigi D’Alessio, Alfa, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Fedez e Clara, Luchè, Boomdabash, Tiromancino, Venerus, Sarah Toscano, Carl Brave, Levante, Alexia, Michele Bravi, Mida, Gabry Ponte, Fabio Rovazzi, Orietta Berti, FUCKYOURCLIQUE, Coco, Sal Da Vinci, Lda, Settembre, Aka7even, Francesca Michielin, Petit, Vida Loca, da Amici Chiamamifaro e Luk3.

Su Rai 2 è andata in onda un doppio episodio di Elsbeth, mentre Italia 1 ha trasmesso la settima puntata di Chicago P.D 12. Rete 4 ha proposto Delitti ai Caraibi e Rai 3 Filorosso.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 28 luglio