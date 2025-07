Ascolti tv del 21 luglio, Alberto Angela si scontra di nuovo con Ilary Blasi

Getty Images Ilary Blasi

La settimana televisiva è iniziata ancora una volta con la sfida tra Alberto Angela e Ilary Blasi. Infatti, lunedì 21 luglio su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Noos – L’avventura della conoscenza, mentre su Canale 5 è tornato l’appuntamento con Cornetto Battiti Live.

Alberto Angela è il grande sconfitto dell’estate. La sua trasmissione Noos su Rai 1 non è mai riuscita a ottenere il primo posto nella classifica degli ascolti tv. Nella puntata di lunedì 21 luglio si è occupato, nel tentativo di aumentare lo share, di meteo e cambiamenti climatici, poi dei Top Gun italiani e celebre mosaico della battaglia di Isso, ritrovato a Pompei e conservato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Su Canale 5 Ilary Blasi e Alvin hanno condotto la terza puntata di Cornetto Battiti Live. Tra gli ospiti Irama, Anna, Francesco Gabbani, Annalisa, Fedez, Fabio Rovazzi, Capo Plaza, The Kolors, Coma_Cose, Gabry Ponte, Rkomi, Anna Tatangelo, Fred De Palma, Paola Iezzi, Dani Faiv, Gaia, Sophie and The Giants, Rhove, Clara, Tony Hadley e Bresh.

Su Rai 2 sono andati in onda i nuovi episodi in prima visione tv di Elsbeth. Mentre su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Filorosso. Su Italia 1 è stata trasmessa la serie Chicago P.D.

Prima serata, ascolti tv del 21 luglio: vince Battiti Live

Su Rai 1 Noos – L’avventura della conoscenza incolla al piccolo schermo 1.787.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 Battiti Live ha conquistato 2.125.000 spettatori con uno share del 19.5%. Su Rai2 Elsbeth intrattiene 598.000 spettatori pari al 4%. Su Italia1 Chicago P.D. incolla davanti al video 1.174.000 spettatori con l’8.5%. Su Rai3 Filorosso segna 696.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 Doppio inganno totalizza un a.m. di 552.000 spettatori (4%). Su La7 Diaz – Non pulire questo sangue raggiunge 347.000 spettatori e il 2.4%. Su Tv8 In & Out – Niente di Serio ottiene 240.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Little Big Italy raduna 458.000 spettatori con il 3%.

Access Prime Time, dati del 21 luglio

Su Rai1 Techetechetè piace a 2.620.000 spettatori (16.1%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 3.704.000 spettatori pari al 22.8%. Su Rai2 TG2 Post interessa a è la scelta di 607.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.104.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 837.000 spettatori (5.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.357.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 790.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 858.000 spettatori e il 5.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.118.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 Foodish totalizza 474.000 spettatori (3%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 530.000 spettatori con il 3.3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 21 luglio

Su Rai1 Reazione a catena- L'intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Caduta libera – le 10 botole ha intrattenuto spettatori (%) mentre Caduta libera ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d'Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

