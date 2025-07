IPA Com'è andata la puntata del 21 luglio di Battiti Live? Ecco le pagelle

Ilary Blasi è tremendamente a suo agio sul palco del Cornetto Battiti Live. Padrona di casa eccellente, in grado di colmare ogni momento vuoto con naturalezza. L’esperienza ha il suo peso, certo, ma alcuni tempi e capacità sono innati in lei. Funziona poi benissimo la coppia collaudata con Alvin e se nel mezzo ci sono performance come quella di Annalisa, il gioco è fatto.

Ilary Blasi incorona Annalisa. Voto: 9

L’introduzione è di quelle importanti. Ilary Blasi ha infatti definito Annalisa come la vera popstar della musica italiana. Con buona pace di Elodie. Dal canto suo, l’artista ha dato prova di tenere il palco in maniera esemplare.

Non ha bisogno del corpo di ballo al fianco per esaltare la piazza che ha dinanzi. Canta così Maschio ed Euforia come se quello fosse il suo concerto. Prende possesso del palco e segna uno standard per tutti gli altri. La reazione del pubblico è chiara: è la vera regina della musica italiana, oggi. Se poi all’uscita la Blasi l’accoglie canticchiando “Annalisa sono pazza di te”, che altro dire.

Fedez scalzo. Voto: 6

Giunti alla terza puntata, è davvero difficile non parlare di Fedez. Al tempo stesso, è difficile non pensare a una grande macchina di marketing, che mira a far sempre citare il rapper e Clara in un modo o nell’altro.

Dopo le risposte un po’ strane a Ilary Blasi, ecco l’esibizione a piedi nudi. Il motivo? Il sudore. Nel frattempo, però, commenti, meme e clip fanno il giro. Tutto a favore di Scelte stupide, che continua a macinare stream.

Anna ruba il palco. Voto: 8

Giovane e talentuosa, anche se in pieno contrasto con quella che è la concezione musicale di tanti (ex giovani). Le discussioni sulla musica, del resto, sono sempre le stesse. I giovani sono sempre criticati da chi intende dar loro lezioni di vita, rimpiangendo i bei vecchi tempi.

Anna tiene il palco da artista consumata, al netto delle varie deformazioni della voce. Il pubblico è con lei e, da animale da palco, lei lo guida ed esalta. Di colpo parte il momento Hello Kitty e la piazza canta senza sosta, parola per parola, con Blasi e Alvin a fare da spettatori e quasi costretti a intervenire per lasciar spazio ad altri.

Il ruba palco infastidisce Ilary Blasi. Voto: 5

Per Ilary Blasi è importante avere il controllo della situazione. Se è lei a cimentarsi in una scenetta, è tutto parte dello script. Se invece deve accettare che l’artista di turno rubi un po’ di spazio, ecco che l’atteggiamento muta un po’.

È capitato con Anna, come detto, così come con l’omonima Tatangelo. La piazza l’applaude e canta con lei e così ecco il momento karaoke, al grido di “le domeniche d’agosto quanta neve che cadrà”. Blasi canta un po’ e poi tenta di tagliare corto. Anna però mira a raggiungere quella parte del brano, così la trascina al centro e costringe a subire questo momento. La gente è stata però totalmente dalla sua parte. Dunque come darle torto.