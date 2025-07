ANSA Le pagelle della seconda puntata di Cornetto Battiti Live 2025 a Molfetta

Cornetto Battiti Live 2025 conferma la propria energia straripante anche nella seconda puntata, in onda lunedì 14 luglio. Numerosi i picchi, al netto di qualche tonfo inevitabile. Ecco il meglio e il peggio di questo nuovo appuntamento con il concerto itinerante proposto su Canale 5.

Ilary Blasi e Alvin. Voto: 10

Ogni difficoltà può essere superata quando si ha al fianco il giusto partner. È proprio ciò che accade nel caso di Ilary Blasi e Alvin. Amici da tempo, in grado di superare abilmente anche le voci relative a un duro litigio in passato.

Sul palco sono estremamente naturali tra loro, con risate e battutine che non mancano mai. Basti pensare al confronto con il corpo di ballo, affiancato e ringraziato dai due conduttori. Ilary ha però poi chiesto un applauso per “il corpo di Alvin”, in grado di resistere sorprendentemente a tre ore di show.

Ilary contro Fedez. Voto: 5

È sempre positivo trovare il giusto angolo per far parlare di un proprio lavoro. Giunti alla seconda puntata, però, il ripetersi della tensione ingiustificata tra Ilary Blasi e Fedez è già stantio. Dopo le risposte un po’ infastidite del rapper in precedenza, ora è la presentatrice a prendersi una rivincita. Il risultato? Un po’ di imbarazzo, qualche articolo a tema e nient’altro. Poteva essere gestito meglio.

Annalisa domina il palco. Voto: 10

Annalisa ha ampiamente trovato la propria dimensione e sul palco del Cornetto Battiti Live 2025 si mostra totalmente in controllo. La coreografia di Maschio è già celebre e il pubblico apprezza enormemente. La giusta dose di provocazione, arricchita da un innegabile talento, ormai maturo. La sua è di fatto tra le esibizioni più ricercate sui social, come dimostrano i commenti su Instagram ai post di Mediaset Infinity.

Il fascino di Loredana Bertè regge ancora. Voto: 7

Ilary Blasi la definisce “la regina del rock”, quando giunge sul palco al termine dell’esibizione di Una stupida scusa, al fianco dei Boomdabash. Si ha l’impressione che la cantante abbia optato per un totale playback e non per la modalità “live on tape”. Ad ogni modo ha saputo infuocare la piazza.

Capelli azzurri, come sempre ormai, occhiali da sole e l’annuncio di un nuovo disco, da pubblicare magari al termine del suo tour, che la vedrà impegnata per tutta l’estate.

Differente il discorso per “Non sono una signora”, che fa partire l’atmosfera karaoke e la vede proporre il brano in “live on tape”, ovvero con voce dal vivo e base musicale pre-registrata. Il pubblico la segue, canta e grida, anche per Pazza, soprattutto per questa. Perché chi l’ha detto che la Bertè vive solo di passato.

Alfa ce l’ha fatta. Voto: 8

Inizialmente a Sanremo c’era chi storceva il naso ma Alfa ha dimostrato di meritare ampiamente un posto nelle classifiche italiane. La sua ultima collaborazione lo ha visto addirittura al fianco di Manu Chao, che gli ha dato il semaforo verde per A me mi piace, che si poggia su Me Gustas Tu. Il pubblico canta e si lascia travolgere, mentre sul palco si ammira una delle esibizioni più coinvolgenti della serata, tra canto e ballo.

Il ritmo di Serena Brancale e Gaia. Voto: 9

Di certo aiuta giocare in casa ma Serena Brancale ha dimostrato di saper far saltare e ballare tutt’Italia. Come non impazzire per la sua Anema e core. I fan non hanno però mai dimenticato Baccalà, che iniziano a intonare spontaneamente. Lei li segue e incoraggia, fino a un certo punto. Perché quella porzione che tutti conoscono, è un po’ troppo per Canale 5.

Simili cromaticamente e nella voglia di far ballare, Gaia raccoglie il testimone e canta Chiamo io chiami tu. Tutti conoscono ogni singola parola e alla fine c’è spazio anche per un po’ di samba.

Inarrestabile Tananai. Voto: 8

Sembra così distante quell’ultimo posto al Festival di Sanremo. Tananai oggi è un cantautore affermato, che però non dimentica l’elemento chiave del suo percorso: il pubblico. Sostenuto dalla sua gente quando tutto sembrava in salita, l’artista prova a ripagare chi lo ama a ogni esibizione.

Anche in questo caso abbandona il palco e raggiunge chi canta a squarciagola la sua Bella Madonnina. E poi un bagno d’emozioni con Abissale, con tanta intensità, qualche lacrima e un’intesa speciale con i fan.