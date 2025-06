Bella Madonnina, testo e significato del nuovo singolo di Tananai

Fonte: Ufficio stampa Tananai Tananai

Come tanti dei suoi amici e colleghi, anche Tananai è pronto a farci cantare e ballare per tutta l’estate. Il cantante pubblica Bella Madonnina, un brano che si discosta dalle ballad degli ultimi mesi e che riprende un particolarissimo evento di vita vissuta in prima persona in cui c’entra, ovviamente, la Madonnina più amata dai milanesi. Ecco testo e significato del pezzo.

“Bella Madonnina”, significato della canzone di Tananai

Da quando ha fatto la sua prima apparizione sul palco del Festival di Sanremo 2022, abbiamo imparato a conoscere e amare Tananai per la sua capacità di mixare due mondi e due mood: quello sregolato, ironico, giocoso, e quello più intimo e riflessivo, capace di regalare ballad potenti.

Un superpotere che in pochi hanno, che permette ad Alberto Ramusino, questo il suo nome all’anagrafe, di salire su un’altalena che sorprende e lascia il dubbio su quale versione di Tananai ascolteremo nel prossimo singolo.

Per l’estate, il cantante ha scelto di sfoderare il suo lato più giocoso pubblicando Bella Madonnina: un pezzo scritto e prodotto dallo stesso Tananai, che racconta un curioso momento di vista vissuta.

Una notte di tanti anni fa in cui, rimasto solo e senza un modo per tornare a casa, si è ritrovato a immaginare di parlare con uno dei simboli più iconici del capoluogo lombardo: la Madonnina del Duomo di Milano, fedele conversatrice in attesa che riaprisse la metropolitana.

Quel dialogo, che Tananai ha deciso di trasformare in canzone, si discosta da singoli come Tango e Alibi anche a livello di sonorità, regalandoci un brano in linea con un primissimo Tananai, quello di Sesso occasionale e Pasta.

Un pezzo frizzante e ironico che accende l’entusiasmo dei fan in vista del tour estivo che porta il nome di Calmocobra, il suo ultimo disco: “Il tour di quest’estate chiuderà il bellissimo viaggio di questo disco, che mi ha fatto crescere come persona, come artista e che mi ha fatto capire un po’ di più chi sono io, ma soprattutto chi siete voi”.

“Bella Madonnina”, il testo

Soffia un venticello in questa periferia

Serata noiosa voglio andarmene via

Io non ho niente addosso ma per andare a casa

Chiederò un passaggio anche alla polizia

Niente, sto immaginando un reato

Vedo lei e mi fa “Che maleducato”

Mi guardi ma non ti presenti

Dai resta insieme a me qui per un po’ po’ po’ po’

Oh mia bella, bella Madonnina

Parlava d’amore alle sei di mattina

Canticchiava

Questa canzoncina

Gocce di rugiada e di paroxetina

Ah voulez-vous venire da me questa sera

Ah voulez-vous Maracaibo e rum

Ah voulez-vous venire da me questa sera

Ah voulez-vous una pasta al ragù

Hold down, hold down, hold down, hold down, aspetta un po’

Che non so, non so, non so neanche più chi sono io

E nella mia testa c’è un brusio

Che fa eh-eh-eh come una favela in costa a Rio

Dai resta insieme a me qui per un po’ po’ po’ po’

Oh mia bella, bella Madonnina

Parlava d’amore alle sei di mattina

Canticchiava

Questa canzoncina

Gocce di rugiada e di paroxetina

Ah voulez-vous venire da me questa sera

Ah voulez-vous Maracaibo e rum

Ah voulez-vous venire da me questa sera

Ah voulez-vous una pasta al ragù

Oh mia bella, bella Madonnina

Parlava d’amore alle sei di mattina

Canticchiava

Questa canzoncina

Gocce di rugiada e di paroxetina

Ah voulez-vous venire da me questa sera

Ah voulez-vous Maracaibo e rum

Ah voulez-vous venire da me questa sera

Ah voulez-vous una pasta al ragù