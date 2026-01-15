Chi è Popi Minellono, l’autore di Felicità di Al Bano e Romina

Popi Minellono è l'autore di Felicità, il celebre brano di Al Bano Carrisi e Romina Power.

IPA Romina Power e Al Bano Carrisi

Paroliere capace di trasformare emozioni semplici in successi immortali e grande artista, Popi Minellono è l’autore di Felicità, uno dei brani simbolo della musica italiana, cantato da Albano e Romina. Nel corso degli anni Minellono ha firmato testi che hanno attraversato generazioni, lasciando un’impronta profonda nel pubblico.

Popi Minellono, la carriera e la vita privata

Popi Minellono, all’anagrafe Giuseppe Minellono, nasce a Milano nel 1949, città che resterà un punto fermo della sua vita personale e professionale. Cresce in un ambiente profondamente legato alla musica leggera italiana e si avvicina molto presto al mondo della scrittura, sviluppando uno stile diretto, immediato e fortemente comunicativo, capace di parlare ad un pubblico vastissimo.

La sua carriera decolla tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, periodo in cui entra in contatto con alcuni dei produttori e compositori più influenti del panorama musicale italiano tra cui Dario Farina. Proprio grazie a queste collaborazioni, Minellono diventa uno degli autori più richiesti del momento, specializzandosi in testi che uniscono romanticismo, quotidianità e un linguaggio semplice, ma mai banale.

Il punto di svolta arriva nel 1982 quando firma il testo di Felicità per Al Bano Carrisi e Romina Power. Il brano diventa immediatamente un successo internazionale, simbolo della coppia artistica e sentimentale, ma soprattutto uno dei pezzi italiani più conosciuti all’estero. Da quel momento Minellono diventa una firma di garanzia nel mondo della musica, partecipando più volte al Festival di Sanremo come autore di canzoni in gara.

Negli anni successivi continua a scrivere senza sosta, lavorando con alcuni dei gruppi e degli interpreti più popolari del periodo, in particolare i Ricchi e Poveri, con cui instaura un sodalizio artistico duraturo e fortunatissimo. Nonostante il grande successo, Minellono ha sempre mantenuto un profilo riservato, lontano dai riflettori, preferendo lasciare che fossero le sue canzoni a parlare per lui.

Le canzoni più famose di Popi Minellono

Il nome di Popi Minellono è legato ad alcuni dei più grandi successi della musica italiana. Tra i brani più celebri da lui scritti spicca senza dubbio Felicità (1982) per Al Bano e Romina Power, una canzone diventata un inno universale alla gioia di vivere. Sempre per la celebre coppia firma Nostalgia canaglia (1987), presentata al Festival di Sanremo, Ci sarà (1984), Libertà e altri brani che hanno segnato la loro carriera negli anni Ottanta.

Fondamentale anche il contributo dato ai Ricchi e Poveri, per i quali Minellono ha scritto testi entrati nella storia della musica. Come Sarà perché ti amo (1981), uno dei brani italiani più conosciuti nel mondo, Mamma Maria (1982), Voulez vous danser (1983) e Se m’innamoro (1988), brano vincitore del Festival di Sanremo. Canzoni leggere solo in apparenza, capaci di raccontare sentimenti universali con un linguaggio immediato e coinvolgente.

Popi Minellono ha lasciato un segno profondo pure attraverso le collaborazioni con Toto Cutugno, contribuendo in modo decisivo a definire il suo stile più riconoscibile. Nel 1980 firma il testo di Solo noi, brano che racconta un amore totalizzante con parole semplici e dirette. L’anno successivo, nel 1981, arriva Donna donna mia, ma il punto più alto di questa collaborazione viene raggiunto nel 1983 con L’italiano (Lasciatemi cantare), presentata al Festival di Sanremo: un brano diventato simbolo dell’identità italiana nel mondo.