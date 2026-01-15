Romina Power si difende e replica alle accuse dell’autore di Felicità

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Romina Power

Non sembra destinata a terminare molto presto la polemica scoppiata intorno alla canzone Felicità, un brano famoso in tutto il mondo, cantato non solo in Italia, che ha consacrato il duo composto da Al Bano Carrisi e Romina Power. A scatenare il dibattito alcune dichiarazioni di Romina che hanno causato la reazione di Popi Minellono, autore del brano.

Le parole di Romina Power su Felicità

A far nascere la polemica le parole di Romina Power che, intervistata nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan, ha parlato della sua lunga carriera artistica con Al Bano Carrisi. Riguardo a quel periodo della sua vita, l’artista aveva rivelato: “So solo che rianalizzando i miei scritti, il periodo in cui avevo gli incubi era quando avevamo il massimo successo. Non mi sentivo appagata perché la musica che faccio con Al Bano non è il mio genere, non è la musica che ascolto. Lo facevo perché faceva piacere agli altri. Ad esempio Felicità io non la volevo neanche incidere, la trovavo una canzone banale”.

Le dichiarazioni di Romina erano state commentate da Popi Minellono, celebre autore di Felicità (e di tantissimi altri brani), durante una puntata de La Volta Buona di Caterina Balivo. “Io penso che Romina abbia fatto un clamoroso autogol, ha tradito il suo pubblico – aveva detto -. Sono abituato a sentirmi dare dell’autore banale perché anche quando ho scritto L’italiano con Toto Cutugno il giorno dopo Sanremo tutti i giornali hanno detto che era un testo banale, pieno di luoghi comuni”.

Popi aveva poi aggiunto: “Trovo che Romina abbia sbagliato, abbia sputato nel piatto dove ha mangiato perché Felicità le ha dato delle soddisfazioni e dei guadagni inimmaginabili per oltre 40 anni, per cui almeno un senso di rispetto per il suo pubblico lo doveva avere. Calcolate che solo l’anno scorso Felicità sul web ha avuto 3 miliardi di visualizzazioni”.

La rabbia di Popi e la replica di Romina Power

Popi Minellono si era poi lasciato andare ad una riflessione sul suo profilo Instagram, criticando le dichiarazioni di Romina. “Romina Power sul podcast di Alessandro Cattelan ha detto che Felicità è una canzone banale e priva di contenuti e non capisce come mai abbia avuto questo grande successo – aveva scritto -. Evidentemente lei pensa che 3 miliardi di persone al mondo sono imbecilli e lei invece è intelligente. Onestamente trovo ingiusto parlare così di una canzone a cui lei deve quasi tutto, sia il successo popolare che quello economico. Calcolando anche il fatto che lei si fregia di scrivere testi che negli ultimi quarant’anni sono passati totalmente inosservati… Che dire… Dico solo che sono estremamente orgoglioso di essere un autore banale… Ciao Romina”.

La replica di Romina Power non è tardata ad arrivare. Sui social l’attrice e cantante ha voluto chiarire la sua posizione. “Etimologicamente la parola ‘banale’ deriva dal francese antico ‘banal’ e significa semplicemente qualcosa di comune, di neutro. Non è un termine offensivo”, ha spiegato.

Affermando che le sue parole sarebbero state estrapolate e decontestualizzate “per costruire una polemica”. “Sono molto affezionata alla canzone Felicità – ha puntualizzato -. L’ho sempre cantata e continuerò a farlo, perché vedere la gioia e l’emozione del pubblico rende prima di tutto me felice. Solo chi cerca polemica e discordia può vedere cattiveria ovunque, chi è positivo e pacifico non vedrà mai il male dove c’è solo amore”.