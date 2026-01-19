Al Bano attacca Romina e svela: “Con Sanremo ho chiuso. Cattivi rapporti con Conti”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Al Bano Carrisi

Al Bano Carrisi replica a Romina Power dopo le dichiarazioni su Felicità, celebre canzone della coppia, ma parla anche dell’esclusione da Sanremo e dei rapporti tesi con Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival.

Al Bano, la replica a Romina Power su Felicità

Con la consueta sincerità e genuinità, Al Bano ha replicato a Romina Power dopo le dichiarazioni rilasciate dall’ex moglie riguardo Felicità, la famosissima canzone della coppia. Qualche settimana fa Romina, ospite del podcast di Alessandro Cattelan, aveva definito il brano come “banale”, scatenando la reazione di Popi Minellono, autore del brano.

Intervistato dal Corriere della Sera, Al Bano ha commentato la vicenda: “Meglio se sto zitto – ha detto l’artista -. È come sputare nel piatto in cui mangi. Ci ha guadagnato bei soldi, grazie a me. Avercene, di canzoni così. Ed è tutto meno che banale: fu la mia risposta ai colleghi che, negli anni delle Br, ammiccavano a quello stato di cose”.

Al Bano ha poi ricordato gli anni accanto a Romina Power. “Quando mi misi con lei, nella sua famiglia la parola “divorzio” era la normalità – ha svelato -. Suo padre, sua madre, i nonni, erano tutti divorziati. Sa come si dice: “Lu zumpu ca face la crapa lu face puru la crapetta”(il salto che fa la capra lo fa pure la capretta). Pensai: “Durerà per due o tre anni”. Però non volevo perdere neanche un giorno di quella vita eccezionale”.

Al Bano e Romina hanno formato una delle coppie più amate della musica. Un sodalizio terminato dopo l’addio. Oggi il cantante è legato a Loredana Lecciso, da cui ha avuto Jasmine e Bido. “L’amore c’è stato, è innegabile, come dopo la divisione – ha chiarito -. Abbiamo messo al mondo dei figli, meglio farsi la pace che la guerra. Da qui a chiamarlo amore però ce ne passa. Quegli anni sono passati, belli e tragici, ora non ho tempo per la nostalgia. Ero rimasto solo. Ma poi ho ritrovato la primavera. E si chiama Loredana Lecciso. Per me è ricominciata la vita. E continua da 25 anni”.

L’attacco a Carlo Conti di Al Bano

Al Bano ha poi parlato della scelta di rinunciare a Sanremo, dopo ben 15 edizioni e tante canzoni. L’ultima partecipazione risale al 2017 quando prese parte alla kermesse con il brano Di Rose e di spine, una canzone intensa in cui parlava della bellezza della vita, ma anche delle sue difficoltà e dei grandi dolori, come quello della scomparsa di sua figlia Ylenia, scomparsa nel 1994 durante una vacanza a New Orleans. “Nel 2017 mi cacciarono la prima sera, avevo una canzone meravigliosa. Ora basta, non propongo più niente”, ha sottolineato.