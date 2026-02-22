Al Bano a Verissimo non ha nascosto un certo fastidio quando Silvia Toffanin ha menzionato l'ex moglie Romina Power. Poi la rivelazione: "Sposerò Loredana"

Al Bano di nuovo a Verissimo. Per ricordare alcuni aneddoti della sua giovinezza e parlare del suo meraviglioso rapporto con i figli. Ma ovviamente non sono mancate le domande su Romina Power e l’argomento ha infastidito il cantante che è arrivato addirittura a bacchettare la padrona di casa Silvia Toffanin tirando in ballo Loredana Lecciso.

Verissimo, Al Bano e le ultime parole su Romina Power

Durante l’intervista ad Al Bano c’è stato un momento di lieve tensione nello studio di Verissimo. Quando Silvia Toffanin ha introdotto l’argomento Romina Power con un “Parliamo di Romina…”, il cantante non ha nascosto un certo disappunto.

La reazione è stata immediata: visibilmente infastidito, Al Bano ha replicato invitando a citare anche Loredana Lecciso, “per par condicio”, sottolineando così la necessità di dare spazio a entrambe le figure della sua vita sentimentale e familiare.

A quel punto la padrona di casa ha provato a riportare l’intervista sui binari iniziali, mostrando al leone di Cellino San Marco alcune recenti dichiarazioni rilasciate da Romina Power nel corso della sua ultima apparizione televisiva, nel tentativo di commentarle insieme a lui.

A proposito della separazione con Al Bano, Romina aveva detto proprio a Verissimo: “Io penso che non sia sempre la persona che lascia un rapporto quella che soffre di meno. Non è necessariamente così. Come penso anche che non si smetta mai di amare una persona che si ha amato, soprattutto quando la conosci che sei ancora una bambina: ero giovanissima. Quell’amore, quel filo, quella tenerezza rimane sempre”.

Carrisi ha replicato con una certa dose di durezza: “Ho un’altra idea dell’amore io. L’amore rimane sempre? Certo, meglio che rimanga l’idea dell’amore, non quella dell’odio, sicuramente: è molto cristiano come atteggiamento. Lei ha deciso così, io ho dovuto accettare la sua decisione. Ho dovuto assaporare che cos’era quella medicina strana che dovevo prendere tutte le notti per dormire, che brutto periodo ho vissuto”.

Il divorzio di Al Bano e Romina ha procurato infatti un grande dolore a Carrisi, che credeva fortemente in quella favola: “Era una storia così bella e fantastica. A tanta gente dava fastidio la nostra felicità”.

Poi ha aggiunto:

“Lei è nata in una famiglia dove ognuno dei suoi familiari aveva alle spalle come minimo tre, quattro divorzi. Da noi si dice che il salto che fa la capra, lo fa anche la capretta. Queste sono le cose che sentivo sempre da mia madre e da mio padre, quei detti popolari che comunque hanno una buona sostanza e buon fondamento. Io pensavo: ‘Durerà un anno, durerà tre mesi’. Io sapevo che il divorzio sarebbe arrivato, ma non sapevo che sarebbe arrivato dopo trent’anni insieme, quando nessuno se lo aspettava”

Al Bano è finalmente pronto a sposare Loredana Lecciso

Dopo tanto dolore, Al Bano ha ritrovato una nuova serenità grazie a Loredana Lecciso. Un rapporto che ormai va avanti da oltre venti anni.

“Con lei ci ha unito l’amore per la famiglia – ha detto a Verissimo – Tra di noi ci sono state tante burrasche, una più pesante dell’altra. Lei non si fidava di me ma nei confronti della famiglia è stata e continua ad essere straordinaria. Con lei sono rinato“.

E sul matrimonio l’82enne ha le idee chiare: “Mentalmente siamo già sposati, a me il matrimonio fa paura sembra un contratto che prima o poi debba scadere. Sono belli i matrimoni mentali ma se bisogna farlo per qualche motivo lo farò”.

