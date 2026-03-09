Romina Power prende posizione sulla famiglia nel bosco, critica l’allontanamento dei figli e lancia un appello a Meloni e Mattarella per proteggerli

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Romina Power

Anche Romina Power ha voluto dire la sua sulla famiglia nel bosco, uno dei casi più discussi in Italia negli ultimi mesi. Con un lungo post su Instagram, l’artista 74enne, da anni residente in Puglia, ha espresso la propria solidarietà a Catherine Birminghan, la mamma separata dai suoi tre figli dal Tribunale per i Minori dell’Aquila. E facendo un paragone ha tirato in ballo anche l’ex marito Al Bano Carrisi, dal quale ha avuto quattro eredi.

Le parole di Romina Power sulla famiglia nel bosco

“Finora non ho espresso la mia opinione in merito a ciò che sta subendo questa famiglia – ha scritto Romina Power –. Negli anni ‘60 io e Al Bano eravamo la famiglia nel bosco, solo che facevamo anche tournée ed incidevamo dischi. Se qualcuno avesse fatto a me ciò che stanno facendo a questa povera mamma, sarei diventata una tigre! Ma come osano separare una mamma dai suoi figli?“.

Il riferimento alla propria esperienza personale emerge con forza e anche una certa durezza: l’ex signora Carrisi ha ricordato gli anni trascorsi insieme ad Al Bano nel contesto rurale, lontano dal caos cittadino e sottolineando le differenze con quanto accade oggi.

Ma Romina Power non si è limitata a commentare il caso, si è lasciata andare anche a delle critiche al contesto legale e sociale italiano. “L’unico sbaglio – ha continuato nel messaggio – è aver scelto l’Italia per vivere. Se avessero scelto un altro Paese, tipo Grecia, Portogallo, Spagna… questo non sarebbe successo. Ma come sta cambiando l’Italia. Che tristezza”.

Nel messaggio, Romina ha rivolto un appello diretto alla premier Giorgia Meloni affinché “possa intervenire per proteggere questa famiglia”. E nel post è stato taggato anche il Presidente Sergio Mattarella, segno del desiderio della Power di attirare l’attenzione delle istituzioni sulle difficoltà della famiglia.

A testimonianza della propria esperienza personale, Romina ha poi pubblicato in un successivo post anche una foto amarcord insieme all’ex marito e ai loro quattro figli – Ylenia, Romina, Cristel e Yari – felici e sorridenti su un prato, definendo la sua famiglia come “l’altra famiglia nel bosco”.

Un gesto che sembra sottolineare il legame familiare e i valori condivisi, in contrasto con la situazione attuale di Catherine e del marito Nathan Trevallion.

Il commento di Al Bano sulla famiglia nel bosco

Prima di Romina Power, anche Al Bano Carrisi aveva preso posizione sul caso della famiglia nel bosco. Pure il cantante aveva parlato della sua esperienza di vita vicino alla natura: “Ho vissuto anch’io in una casa vicino al bosco, lontana dal centro abitato e priva di comodità. E, quando ho sentito la loro storia, sono rimasto impressionato”.

“La mia è stata una scelta. Non volevo che i miei figli vivessero nel caos e nell’inquinamento. Mi sposai con Romina il 26 luglio del 1970; cominciai a far costruire la nostra casa a settembre. Alla fine dell’anno successivo, ci vivevamo. Sempre compatibilmente con il mio lavoro che mi ha sempre portato a viaggiare”, aveva spiegato prima di offrire un alloggio ai coniugi Trevallion-Birmingham.

“Se ci fosse ancora bisogno, li invito a venire in Puglia a vedere una casa che potrei mettere a loro disposizione. Vengano a vedere, se è di loro gradimento possono restare quanto vogliono”. Un invito, quello del leone di Cellino San Marco, caduto però nel vuoto.