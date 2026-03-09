Oltre la propaganda: cosa è davvero accaduto ai bambini della “famiglia nel bosco”

Dietro le immagini che hanno commosso l’Italia c’è una storia molto più complessa fatta di rifiuti, aiuti offerti e diritti dei minori

ANSA La famiglia della casa nel bosco

Ci sono immagini che fanno male prima ancora di arrivare alla ragione.

Quelle dei tre bambini di Palmoli che piangono mentre vengono separati dalla madre sono tra queste. Perché davanti al dolore dei bambini il cuore si spezza sempre: che tu sia madre, padre, sorella, amica o nonna.

Ma proprio per questo, quando una vicenda diventa simbolo e viene trasformata in una battaglia ideologica, è necessario fermarsi e ricostruire i fatti. La storia della cosiddetta “famiglia nel bosco” non comincia con l’allontanamento dei bambini. Comincia nel 2021, quando Nathan Trevallion e Catherine Birmingham si trasferiscono con i loro tre figli piccoli in un casolare isolato tra i boschi di Palmoli, in Abruzzo.

Secondo quanto ricostruito negli atti del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, l’abitazione era un rudere privo di acqua corrente, energia elettrica, riscaldamento e servizi igienici interni. I bambini non frequentavano la scuola, non erano seguiti da un pediatra e non risultavano vaccinati. Per anni la famiglia è rimasta sostanzialmente invisibile.

La situazione emerge nel settembre 2024, quando l’intero nucleo familiare viene ricoverato in ospedale per un grave avvelenamento da funghi tossici raccolti dal padre. Secondo le ricostruzioni, i cinque vengono trovati privi di sensi all’esterno del casolare da un contadino che passa per caso e lancia l’allarme. Durante il ricovero avviene un episodio che finirà poi negli atti dell’inchiesta: uno dei bambini, in stato di intossicazione, viene sottoposto a sondino naso-gastrico ma il dispositivo viene rimosso per volere della madre, perché di plastica, e non viene consentito di reinserirlo. Un episodio che i giudici leggeranno come un segnale della forte diffidenza dei genitori verso le cure mediche.

Da quel momento iniziano le segnalazioni e l’intervento dei servizi sociali. E qui è importante sottolinearlo: non c’è stato un intervento immediato per separare i bambini dalla famiglia. Per mesi viene proposto un percorso di supporto: visite mediche, integrazione sociale, accompagnamento educativo, verifiche sanitarie e scolastiche.

Secondo quanto emerge dagli atti, i genitori inizialmente accettano ma poi interrompono il percorso e rifiutano diversi accertamenti. Quando una pediatra segnala la necessità di visite specialistiche e controlli clinici, la coppia arriva a chiedere un risarcimento di 50 mila euro per ciascun bambino per consentire gli esami.

Nel frattempo vengono offerte diverse soluzioni abitative per evitare una separazione. Il Comune di Palmoli mette a disposizione gratuitamente una casa con utenze pagate. Viene proposta un’altra abitazione. Un imprenditore locale offre un alloggio senza costi. Un geometra e una ditta si dichiarano disponibili a ristrutturare gratuitamente il casolare. Ma tutte queste soluzioni vengono rifiutate.

Persino l’avvocato della famiglia, a un certo punto, rimette il mandato spiegando di non poter più difendere una posizione che respinge sistematicamente ogni proposta.

Nel novembre 2025 il tribunale decide quindi di sospendere la responsabilità genitoriale e collocare i bambini in una casa famiglia insieme alla madre, con l’obiettivo di avviare un percorso protetto.

Ma anche qui emergono nuove criticità. Secondo le relazioni degli operatori, Catherine Birmingham mantiene un atteggiamento ostile verso le educatrici, screditandole davanti ai figli e rifiutando le regole della struttura. I bambini, inizialmente collaborativi, iniziano a manifestare comportamenti aggressivi: arrivano persino a rompere le persiane per ricavarne bastoni con cui colpire il personale e mettono in pericolo un neonato ospite della struttura.

A quel punto il tribunale prende un’ulteriore decisione: separare la madre dai figli e trasferire i bambini in un’altra comunità. È l’atto che ha acceso il dibattito pubblico.

Ma se si guarda l’intera vicenda, appare evidente una cosa: questa storia non nasce da un intervento improvviso dello Stato. È il risultato di quasi due anni di tentativi di mediazione, aiuti offerti e soluzioni respinte.

E qui arriva la parte più difficile da dire. Nessuno mette in dubbio che quei bambini amino i loro genitori, o che i genitori non amino i loro figli. Nessuno può negare che separarli sia una ferita enorme. Ma l’amore, da solo, non basta quando vengono messi in discussione diritti fondamentali: la salute, l’istruzione, la sicurezza, la possibilità di crescere in relazione con il mondo.

Nessuno contesta il diritto di una famiglia di scegliere uno stile di vita diverso, anche lontano dalla società dei consumi. Vivere nella natura, senza tecnologia, può essere una scelta legittima. Il problema nasce quando quella scelta diventa una gabbia per dei bambini.

Quando si rifiutano cure mediche anche in emergenza.

Quando si negano scuola e relazioni sociali.

Quando si respingono tutte le alternative offerte pur di difendere un’ideologia.

E soprattutto quando, davanti a ogni tentativo di aiuto, la risposta resta sempre la stessa: no.

C’è poi un altro aspetto che colpisce profondamente. In Italia esistono migliaia di famiglie che vivono in condizioni di povertà e disagio non per scelta, ma perché la vita le ha messe in ginocchio. Famiglie che non riescono a pagare l’affitto, che non riescono a curare i figli, che vivono in case fatiscenti perché non hanno alternative. Famiglie che darebbero qualsiasi cosa per avere anche una sola delle opportunità che a Palmoli sono state offerte più volte: una casa gratuita, una ristrutturazione pagata, un percorso di sostegno.

A loro nessuno offre tre camere e due bagni gratis. A loro nessuno dedica settimane di copertura televisiva. Vivono nell’invisibilità.

Per questo ridurre questa vicenda a una storia di “Stato cattivo che porta via i figli” rischia di essere non solo semplicistico, ma anche profondamente ingiusto. Perché qui non si tratta di punire dei genitori diversi. Si tratta di proteggere tre bambini.

E quando l’interesse dei minori entra in conflitto con le convinzioni degli adulti, uno Stato ha un dovere preciso. Quello di scegliere i bambini. Sempre.