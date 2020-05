“Ylenia Carrisi è viva”: l’indagine spagnola sulla figlia di Al Bano e Romina Power

editato in: da

Ylenia, Al Bano e Romina Power: la loro vita insieme

Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power scomparsa il 31 dicembre 1993, sarebbe ancora viva. Questo è quanto emerge da un servizio mandato in onda dalla tv spagnola.

Come riporta Libero Quotidiano, le affermazioni che riguardano Ylenia arrivano dalla trasmissione Salvame, andata in onda su TeleCinco. A occuparsi della vicenda è la giornalista Lydia Lozano che dal 2005 sta indagando sulla scomparsa della ragazza.

La reporter sostiene di essere stata informata da una fonte che la figlia di Al Bano e Romina è ancora viva. Si troverebbe a Santo Domingo col marito. La Lozano afferma che l’informazione è stata dimostrata, ma pare che in realtà non ci siano prove concrete.

Testimone del fatto che Ylenia sia viva è Riccardo Zucchi, spiega la trasmissione spagnola. L’informatore afferma di aver incontrato la Carrisi almeno una ventina di volte a Santo Domingo, la prima nel 1995.

Il legame tra Zucchi e Ylenia, che oggi avrebbe 50 anni, sarebbe un tenente di polizia dominicano, amico di Alexander Suero Alvares, presunto marito della Carrisi, soprannominato ‘Gringo’.

Si tratterebbe di un uomo di 45 anni, dalla carnagione scura che non si separerebbe mai da Ylenia. In trasmissione viene poi mandato in onda un video su un presunto dialogo tra la figlia di Al Bano e lo stesso Zucchi. Ma le immagini sono del tutto inattendibili e anche il conduttore solleva molti dubbi sull’autenticità del video che ha tutta l’aria di essere una montatura per far scoppiare un caso mediatico.

Ancora una volta, dopo le indiscrezioni di un detective americano riprese dalla stampa tedesca, le informazioni che circolano su Ylenia Carrisi si dimostrano essere poco convincenti e del tutto inattendibili.

Romina comunque non ha mai perso la speranza di ritrovare sua figlia. E ogni anno dedica diversi messaggi a Ylenia per il suo compleanno.