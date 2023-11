Fonte: IPA I pancioni vip del 2023

Radiosa col suo bellissimo pancione, Romina Carrisi è arrivata nel salotto de La volta buona bella più che mai per parlare della sua gravidanza e della sua storia d’amore con il compagno Stefano Rastelli, dal quale aspetta il suo primo figlio, un maschietto.

Romina Carrisi e la gravidanza: il racconto a La volta buona

La figlia di Al Bano e Romina Power è arrivata negli studi de La volta buona per parlare della sua avventura più grande e più bella, quella della gravidanza: oggi al settimo mese, Romina Carrisi ha parlato della sua dolce attesa. La giovane figlia d’arte aspetta un bambino, di cui non ha voluto svelare il nome: “Voglio che sia una decisione corale della famiglia – ha raccontato ai microfoni di Caterina Balivo – ma di certo non sarà Romino, come ha proposto mio fratello Yari”.

Il piccolo è il frutto dell’amore con il regista Stefano Rastelli, di 17 anni più grande di lei: galeotto è stato il programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. Nel 2022, durante il Festival di Sanremo, i due si sono ritrovati a lavorare l’uno al fianco dell’altra, e così è sbocciato il sentimento: “In mezzo ci sono stati tanti aperitivi, tanta forza di convincimento da parte sua… E dopo quasi due anni siamo quasi in tre“.

Una gioia enorme quella dell’arrivo dell’ultimo della famiglia Carrisi, accolta da tutti con un tanto entusiasmo e soprattutto grande consapevolezza da parte di mamma Romina: “Non sono più così giovane, ho 36 anni: la scelta è stata davvero molto ponderata, per me avere un bambino è un gesto di altruismo e generosità. Sono felice di aver scelto Stefano come papà e di avere aspettato così a lungo, ho una presenza mentale diversa di quella che avevo in passato. Ho paura ma sono pronta“.

L’infanzia di Romina segnata dalla scomparsa di Ylenia

Impossibile non ricordare, tra i tanti momenti felici dell’infanzia di Romina, la scomparsa di Ylenia, che ha segnato fortemente la vita di tutti i membri della sua famiglia. Se da un lato Romina e Al Bano hanno sempre lavorato duramente per mantenere la loro famiglia unita, dall’altro non è stato facile superare il trauma della sparizione della figlia.

“Ho vissuto un’infanzia atipica, ricca per alcuni aspetti ma anche vuota per altri dopo alcuni anni. La cosa che mi ha sorpreso è che i miei genitori ci hanno sempre voluto con loro. Tendo a ricordare solo le cose belle per una sorta di spirito di sopravvivenza, ma ricordo bene l’attesa del suo ritorno: c’era sempre questa dimensione di sospensione e in questo puoi immaginarti di tutto. Forse è sempre stato quello il suo destino, io voglio solo che comunque siano andate le cose lei sia libera e felice”.

La gaffe di Caterina Balivo

Non è passata inosservata la frase di Caterina Balivo, che a inizio puntata ha annunciato l’arrivo in studio di Romina Carrisi tenendo in mano delle scarpette da neonato. Parlando della figlia di Al Bano, la conduttrice si è lasciata sfuggire un’osservazione pensando di non essere in onda: “Quanto vorrei la cicogna anche a casa mia!“.

Parole pronunciate a cuor leggero, ma che nascondono il profondo desiderio di Caterina di diventare di nuovo mamma. Un sogno che però già da tempo ha dovuto accantonare per accontentare il marito Guido Maria Brera, come ha raccontato qualche anno fa: “Un altro figlio sarebbe bellissimo, lo farei domani, ma significherebbe ancora una volta inseguire il tempo, lavorare sugli equilibri familiari. Sarebbe ancora mettere da parte mio marito e togliere attenzioni ai bambini che ho. Su questo tema, cuore e testa sono in conflitto”.