Romina Carrisi, chi è il nuovo fidanzato conosciuto grazie a Serena Bortone

Romina Carrisi ha trovato l’amore, ed è tutta “colpa” di Serena Bortone: la figlia di Al Bano avrebbe iniziato a frequentare un uomo conosciuto proprio nel salottino di Oggi è un altro giorno, lo show di Rai1 che la vede opinionista fissa ormai da parecchi mesi. Tra i due sarebbe scoccata la scintilla, e le indiscrezioni parlano di una relazione che non si nasconde più. Ma chi è il misterioso fidanzato di Romina?

Romina Carrisi, il nuovo fidanzato

Per molte settimane si è vociferato di un possibile flirt tra Romina Carrisi ed Emanuel Caserio, l’affascinante attore de Il Paradiso delle Signore – anch’esso nel cast fisso di Oggi è un altro giorno. Tra i due c’è sempre stata grande complicità, e i fan hanno iniziato a sospettare di un coinvolgimento sentimentale. Poi, il post di mamma Romina Power che sembrava confermare tutto: è lui il nuovo fidanzato della Carrisi? Il colpo di scena è dietro l’angolo. Pare infatti che la giovane stia frequentando sì un uomo conosciuto dalla Bortone, ma non uno di quelli che abbiamo visto davanti alla telecamera.

Secondo il settimanale Nuovo, la figlia di Al Bano avrebbe iniziato a frequentare Stefano Rastelli: si tratta di uno dei registi di Oggi è un altro giorno, che da tanti anni lavora alla Rai – ma sempre dietro le quinte. Il magazine diretto da Riccardo Signoretti ha pubblicato alcune foto che ritraggono i due innamorati con un dolcissimo sorriso sulle labbra, ed è impossibile non notare la loro grande sintonia. La differenza d’età, a quanto pare, non è affatto un problema: lei ha 34 anni, mentre lui ne ha 52. Ma sono solo numeri, e non possono ostacolare un vero amore.

Romina Carrisi di nuovo innamorata

Galeotto, dunque, fu il salottino di Oggi è un altro giorno. Se con Emanuel è nata una splendida amicizia, Romina ha trovato in Stefano l’uomo a cui aprire il suo cuore. Per il momento non ha voluto rendere ufficiale questa relazione, e su Instagram non ne ha mai fatto cenno. D’altronde, sappiamo bene quanto lei sia riservata, soprattutto in merito alla sua vita privata, e non ci sorprenderebbe scoprire che vuole viversi questo amore lontano dalle luci dei riflettori.

In passato, l’ultimogenita di Al Bano e Romina Power ha avuto alcune delusioni: di recente aveva parlato di una relazione che, a quanto pare, sarebbe finita non molto tempo fa. “Lui fa il medico, è distante dal mondo dello spettacolo, ma siamo entrambi due persone curiose e molto rispettose l’uno dell’altra” – aveva spiegato in un’intervista a Gente. Se con lui non è andata bene, ora Romina Carrisi potrebbe aver trovato la felicità tra le braccia di Stefano Rastelli.

Questo, d’altra parte, è per lei un momento molto sereno. In ambito lavorativo ha ottenuto grandi soddisfazioni: dopo un passato da modella e fotografa, ha trovato il suo posto in televisione. La ricordiamo all’Isola dei Famosi 2005, per poi tornare sul piccolo schermo nei mesi scorsi, proprio grazie a Serena Bortone. Divenuta una presenza fissa nel salottino di Oggi è un altro giorno, ha subito conquistato il pubblico. Ed è stata persino ospite a Stasera tutto è possibile, regalando una bellissima sorpresa ai suoi fan.