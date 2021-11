Romina Carrisi e il flirt con Emanuel Caserio: il gesto di mamma Romina Power

Romina Power compie 70 anni: “Non sono invecchiata, sono una sopravvissuta”

Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe del tenero tra Romina Carrisi e l’attore Emanuel Caserio. Entrambi liberi da impegni sentimentali e molto riservati, avrebbero visto scoccare la scintilla nei mesi scorsi. Naturalmente si tratta solo di voci, ma un gesto di mamma Romina Power potrebbe rappresentare l’indizio tanto atteso dai fan.

Romina Carrisi, flirt con Emanuel Caserio?

Ormai sono quasi quotidianamente impegnati nel salottino di Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone, e pare che proprio qui sia nata la loro love story. Romina Carrisi ed Emanuel Caserio, stando ai rumor, si sarebbero avvicinati moltissimo nelle ultime settimane, e c’è già chi parla di una relazione stabile. Non sono passati molti giorni da quando la figlia di Al Bano ha lanciato un indizio che aveva subito creato grande scalpore tra i suoi fan.

Stiamo parlando di un video, condiviso tra le sue storie di Instagram, che mostrava un siparietto romantico. I protagonisti? Romina ed Emanuel, ovviamente. A cena a casa di lei – assieme a Jessica Morlacchi, anch’essa tra gli “affetti stabili” di Oggi è un altro giorno -, i due avevano ricreato un’atmosfera romantica dando vita alla celebre scena di Lilli e il Vagabondo, con uno spaghetto sospeso tra le loro bocche che, infine, si uniscono in un tenero bacio.

Inutile dire che questa scena aveva mandato in visibilio i follower, che subito hanno pensato alla nascita di un nuovo amore. Galeotto quel divanetto rosso di Rai1, che ogni giorno accoglie la giovane Carrisi e l’affascinante attore? Essendo entrambi molto gelosi della propria privacy, da quel momento non hanno più lasciato indizi sulla loro presunta storia. Ma la complicità che li unisce davanti alle telecamere è evidente. Tanto da non essere sfuggita a mamma Romina Power.

Romina Power, il gesto per la figlia

L’artista è molto orgogliosa dei traguardi di sua figlia, e periodicamente condivide con i suoi fan qualche scatto che la vede impegnata come ospite fissa della Bortone. Solitamente ne immortala il sorriso, o qualche bellissimo primo piano che, inevitabilmente, cattura centinaia di like sui social. Stavolta, tuttavia, mamma Romina ha fatto una scelta diversa. Tra le sue storie di Instagram ha pubblicato un paio di foto che vedono la sua ultimogenita dapprima scambiarsi uno sguardo di grande complicità con Emanuel, e poi ballare con lui nello studio di Rai1.

Che in questi scatti si celi un indizio della storia d’amore di cui tanto si vocifera? In tal caso, sarebbe evidente l’approvazione della Power: a quanto pare, sarebbe più che felice se sua figlia fosse innamorata e serena accanto al giovane attore. D’altronde, entrambi si dichiarano single da tempo e non ci sarebbe nulla ad ostare ad un loro flirt. Per il momento, i diretti interessati preferiscono mantenere il silenzio. Continuando però a rinfocolare le indiscrezioni condividendo momenti di divertimento (e qualche volta di intimità) che nascono dietro le quinte di Oggi è un altro giorno.