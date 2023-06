Jasmine Carrisi a “Oggi è un altro giorno”, ma Romina Power non c’è: dissapori in famiglia?

Fonte: IPA Al Bano, Jasmine Carrisi cambia look ed è bellissima

“Non ho un vero rapporto con Romina Power. Ci conosciamo, lavora con mio padre ed è la mamma delle mie sorelle, ma non abbiamo preso mai nemmeno un caffè insieme. Non è parte del mio nucleo familiare” così, Jasmine Carrisi, racconta del suo (non) rapporto con la prima moglie del padre Al Bano.

E la risposta, secca e senza repliche, dà adito alle voci di corridoio secondo cui, la giovane aspirante cantante, abbia aspettato l’assenza della matrigna e della sorella maggiore Romina per partecipare nelle vesti di ospite al talk show pomeridiano di Rai1 Oggi è un altro giorno.

Jasmine Carrisi, mal voluta a Oggi è un altro giorno?

Sulla striscia di intrattenimento e approfondimento quotidiana Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone, tra poco calerà il sipario. Questa ormai agli sgoccioli sarà infatti l’ultima stagione del programma, dopo tre anni di messa in onda quotidiana. Così, la conduttrice, può permettersi di portare come ospite anche chi, fino ad ora, non è stato ben visto dal resto dello staff.

Voci di corridoio affermano, infatti, che Jasmine Carrisi – la penultima dei figli di Al Bano, nata dalla relazione con Loredana Lecciso – fosse da tempo in lizza per sedersi sui divanetti di casa Bortone (così come sembra in lista d’attesa per il Gf Vip), ma che il suo arrivo fosse stato ostacolato dalla sua stessa famiglia.

Tra i cosiddetti affetti fissi del programma c’è anche Romina Carrisi, frutto del primo matrimonio del cantautore pugliese, mentre la madre Romina Power, pur non stabilmente, è spesso presente in studio. E potrebbero essere state proprio loro a storcere il naso all’idea di far spazio alla sorellastra minore. Pettegolezzi che, pur senza conferma, sembrano esser stati confermati dalla stessa Jasmine che, intervistata da Serena Bortone, ha affermato: “Romina Power non fa parte del mio nucleo familiare”.

Nessun astio sembra esserci invece con la sorella, Romina Jr, da cui l’aspirante showgirl Jasmine pare anche aver ereditato il soprannome di famiglia “Pupa per la vita”. Eppure, oggi, durante la puntata del 28 giugno, la sorella non era in studio ad accoglierla.

I dissapori tra le famiglie Carrisi

Oggi Jasmine Carrisi ha 22 anni e sogna una carriera nel mondo dello spettacolo, magari da cantante, sulle orme del papà. In passato, però, la figlia d’arte non ha vissuto con altrettanta serenità l’essere sotto i riflettori. “Da figlia era dura vedere certe cose” ha affermato, riferendosi al periodo in cui la relazione tra i genitori era al centro del gossip.

“I miei compagni alle elementari sapevano meglio di me quel che succedeva a casa mia. Era brutto, io tornavo a casa e non ne parlavo con nessuno. Sulle copertine in edicola, in televisione, la mia famiglia era dappertutto”. Così come molto si è parlato dei rapporti tesi che intercorrono tra la madre Loredana Lecciso e l’ex moglie del padre Romina Power. Nessuna famiglia allargata per il leone di Cellino: l’ex moglie e l’attuale compagna non hanno alcun legame e la tensione sembra esser stata ereditata dai figli minori che, con Romina, non hanno nulla a che fare.