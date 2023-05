Jasmine Carrisi: “Da figlia non è bello vedere certe cose”. E fa una rivelazione su Romina

Fonte: IPA Jasmine Carrisi, come ha vissuto il gossip sulla sua famiglia

La fama dei genitori, con le sue luci e le sue ombre, la voglia di fare musica seguendo una strada già segnata dal papà e il fare parte di una famiglia notissima e sempre al centro dei gossip: Jasmine Carrisi ha 22 anni e si sta costruendo una carriera come cantante, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è già una star sui social. Ma anche sul piccolo schermo dove, nonostante la giovane età, ha già accumulato qualche esperienza.

Ma come ha vissuto la notorietà della sua famiglia? A parlarne è stata lei stessa in una lunga intervista in cui si è lasciata andare ai ricordi e a qualche riflessione.

Jasmine Carrisi, il rapporto con il gossip sulla sua famiglia

Nascere in determinate famiglie segna per tutta la vita, perché la notorietà è fatta di luci e ombre. Anche di questo ha parlato Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Una chiacchierata su di lei, in cui ha spiegato della sua carriera nel mondo della musica e di come papà Al Bano la supporti in questo percorso artistico: “Se legge una mia intervista o ascolta l’esibizione di una canzone mi dà il suo punto di vista critico: questo andava bene, questo lo avrei fatto diverso… Nelle prime esperienze mi sentivo un pesce fuor d’acqua e lui era molto presente”.

E poi le notizie, e il gossip, sulla sua famiglia, spesso sulle prime pagine di tutti i giornali per i motivi più disparati: Jasmine Carrisi ha raccontato come ha vissuto da figlia tutto questo: “Non l’ho vissuta benissimo – si legge -, mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa. È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine”. E a tal proposito ha detto al Corriere della Sera: “Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose“.

L’esposizione mediatica l’ha fatta soffrire e lei non ne aveva fatto mistero neppure in passato: in un’intervista a Verissimo, di qualche anno fa, aveva detto a Silvia Toffanin: “Adesso ho imparato a fregarmene, ma quando ero più piccola soffrivo tanto per questa esposizione”.

Jasmine Carrisi, il rapporto con i social e la rivelazione su Romina

Essere al centro dell’attenzione non è stato e non è – tuttora – facile. Come ha spiegato Jasmine Carrisi i commenti sui social sono taglienti: “Capita spesso sui social che dicano che fai schifo. Oggi riesco ad affrontarlo meglio, non ci do peso, so che litigare e rispondere è una battaglia persa”.

Bellissima, ma anche molto esposta, in passato è stata accusata di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Jasmine con molta sincerità e senza paura, già tempo fa aveva raccontato di essersi fatta il filler alle labbra, rispondendo a chi la criticava supponendo che avesse fatto qualcosa anche a zigomi e naso.

E sincera è stata anche nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, quando ha risposto a una domanda in cui le veniva chiesto se vedesse Romina Power: “No, con lei non ho rapporti”, ha detto.

Del resto, almeno stando a una delle ultime interviste rilasciate, neppure mamma Loredana Lecciso ne ha. Infatti, la scorsa estate, alla soglia dei 50 anni, aveva fatto una chiacchierata con Nuovo Tv e – tra le tante cose raccontate – aveva parlato anche della ex moglie di Al Bano: “La verità sui rapporti con Romina? La verità viene fuori nel bene e nel male. È questione di tempo, e io sono paziente”.