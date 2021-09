Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Lecciso svela il ritocchino

editato in: da

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, svela di essersi sottoposta a un ritocchino. La ventenne si sta facendo sempre più spazio nel mondo dello spettacolo grazie alla sua passione per la musica. Figlia del cantante e della showgirl pugliese, Jasmine ha ereditato la bellezza da mamma Loredana e il talento nel canto da papà Al Bano.

I suoi singoli hanno avuto un ottimo riscontro, anche grazie alla partecipazione della ragazza a The Voice in coppia con Carrisi. Mentre su Instagram ha circa un milione di follower. Se in tanti fanno il tifo per lei, cogliendo la sua bravura e il grande impegno nel diventare un’artista, altri continuano a criticarla aspramente, accusandola di essersi sottoposta a interventi di chirurgia estetica nonostante sia giovanissima.

Insinuazioni a cui Jasmine ha voluto rispondere con grande sincerità. La ragazza infatti ha spiegato di non essersi rifatta gli zigomi e il naso, come era stato ipotizzato, ma di aver solo fatto il filler alle labbra. “Hai gli zigomi rifatti?”, le ha chiesto un utente e la figlia di Al Bano e Loredana ne ha approfittato per fare chiarezza: “No ragazzi, tutta natura tranne le labbra. Vi prego di lasciare in pace il mio nasino e gli zigomi”.

Nel frattempo resta un mistero il futuro televisivo della ventenne. Dopo il successo di The Voice, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe sbarcare al GF Vip. Il reality di Alfonso Signorini partirà il prossimo 13 settembre e promette un cast ricco di volti noti dello spettacolo. Fra i concorrenti ci potrebbe essere proprio Jasmine Carrisi, pronta a raccontarsi ed emozionare il pubblico. Le trattative sarebbero ancora in corso e la ventenne sarebbe riuscita a superare già un’altra giovanissima figlia d’arte. Si tratta di Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, che sarebbe stata sostituita proprio la Jasmine.

Classe 2001, Jasmine è la quinta di sei figli di Al Bano. Dal matrimonio del cantante di Cellino San Marco con Romina Power sono nati Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Dopo il divorzio dall’attrice e cantate americana, negli anni Duemila, Carrisi ha ritrovato l’amore con Loredana Lecciso da cui ha avuto due figli: Jasmine e Al Bano Jr, detto Bido.