Serena Bortone, successo travolgente: Oggi è un altro giorno è confermato

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Un successo conquistato pomeriggio dopo pomeriggio, quello di Serena Bortone con Oggi è un altro giorno, che va verso la riconferma per la terza stagione consecutiva. Il riscontro dello show, fatto di interviste, di blocchi di intrattenimento ma anche di stretta attualità è cresciuto in maniera esponenziale e forse inaspettata, grazie all’ottima squadra e alla professionalità della padrona di casa.

Serena Bortone, Oggi è un altro giorno è confermato

Partito in sordina con il 12% di share, il programma di Rai1 ha risalito la china degli ascolti con pazienza e dedizione verso il pubblico. La controprogrammazione (con la corazzata di Uomini e Donne), poi, non ha agevolato l’ascesa verso il successo che è arrivato comunque. I numeri si sono stabiliti sul 15%, un dato che ha determinato il rinnovo dello talk show per la stagione televisiva 2022-2023.

Il merito di questo trionfo è dovuto certamente alla squadra di autori ma anche alla conduttrice (e giornalista) che ha saputo plasmare la trasmissione sulla sua prossemica e sul suo modo di realizzare le interviste. Gli ospiti sono sempre di prim’ordine, con volti amati del mondo dello spettacolo come Morgan, Al Bano e Fiordaliso, accompagnati dalla musica di Memo Remigi inserito tra gli affetti stabili dello show pomeridiano della prima rete.

Nel suo salotto, aperto quotidianamente alle ore 14, non è sola. Tra coloro che lei definisce “affetti stabili”, compaiono i volti più amati dello spettacolo e della televisione. Massimo Cannoletta, Romina Carrisi, Massimiliano Rosolino e Natalia Titova sono solo alcuni dei nomi che Serena Bortone ha scelto per la sua trasmissione e che non l’hanno lasciata nemmeno quando si è trovata costretta a condurre con la mascherina perché entrata in contatto con un positivo.

Il successo delle interviste one-to-one

La conferma di Oggi è un altro giorno rappresenta una grande rivincita delle interviste one-to-one, quelle che hanno portato qualità e innovazione in numerosi contenuti della tv generalista. È il caso di Domenica In, che con il ritorno di Mara Venier si è rinnovata con un un nuovo format tutto dedicato alle storie dei volti più amati, ma anche di Verissimo, leader degli ascolti della concorrenza e proposto per la prima volta con un doppio appuntamento nel 2021.

Si tratta di una scommessa vinta per Rai1, che ha riempito il difficilissimo spazio pomeridiano con un programma e un volto nuovo. Oggi è un altro giorno è interviste ma anche attualità, che viene tradizionalmente collocata al termine della trasmissione. È inoltre uno spazio dedicato allo spettacolo ma anche all’amicizia più sincera, che si esprime spesso attraverso le esibizioni di Memo Remigi al pianoforte.

Quella di Serena Bortone non è che una delle tante conferme del palinsesto autunnale di Rai1. Non sembrano esserci dubbi per La Vita in Diretta con la guida di Alberto Matano. La tv è di certo abitudine ed è quindi normale aspettarsi delle riconferme. Nel caso del programma del primo pomeriggio, però, la soddisfazione è doppia. Una scommessa vinta, per l’ammiraglia di Viale Mazzini, che va verso la riconferma di uno dei prodotti più riusciti degli ultimi anni.