Oggi è un altro giorno, perché Serena Bortone ha condotto con la Ffp2

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Serena Bortone ha condotto con la Ffp2. La conduttrice di Oggi è un altro giorno si è presentata in studio con la mascherina, spiegando il motivo che l’ha obbligata a indossare un DPI in diretta. Secondo quanto rivelato, infatti, sarebbe entrata in contatto con un positivo – adeguatamente protetto – e, per precauzione, ha scelto di portare la mascherina ad alto potere filtrante.

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone conduce con la mascherina

Una puntata anomala, quella di Oggi è un altro giorno del 14 gennaio, che ha richiesto che tutti i presenti indossassero la mascherina. Una precauzione che si è resa obbligatoria a seguito del contatto con un positivo da parte della conduttrice Serena Bortone, in studio con una Ffp2 che ha ironicamente definito “sobria”.

L’annuncio, per tranquillizzare il pubblico, è arrivato a inizio puntata: “Come vedete, oggi conduco con la Ffp2 perché ho avuto un contatto con un positivo al Covid. Fortunatamente, era protetto con tutti i dispositivi e ha rispettato tutte le regole. Per precauzione, dunque, tutti portiamo la mascherina”.

Uno scenario che non si era mai presentato, per il fortunato programma del pomeriggio di Rai1, che si è trovato a fare i conti con la recrudescenza dell’emergenza sanitaria e con l’aumento vertiginoso dei casi, dovuto all’avvento della variante Omicron.

Il caso di Memo Remigi

Non è però la prima volta che la trasmissione di Serena Bortone si trova a far fronte a un’emergenza. A ottobre, infatti, lo show aveva dovuto fare a meno di Memo Remigi, entrato in contatto con un positivo ma non contagiato. L’artista aveva quindi trascorso alcuni giorni in quarantena fiduciaria, per poi tornare al piano e riprendere a deliziare il pubblico con la sua musica.

L’arrivo di Omicron ci ha messi di fronte a un nuovo senso di responsabilità e che riguarda tutti. La protezione, data dal vaccino, dev’essere potenziata attraverso l’utilizzo di mascherine a elevato potere filtrante e che proteggano noi e chi ci sta intorno. È stata questa la scelta di Serena Bortone e di tutto il suo staff che, seguendo quanto indicato dal legislatore, ha condotto il programma con la Ffp2 ben calzata sul volto.

Oggi è un altro giorno programma dei record

Una grande soddisfazione, per Serena Bortone, al timone di Oggi è un altro giorno dal 2020. Il suo nuovo modo di intervistare, di coinvolgere i personaggi e di mettere sempre uno spunto personale ha davvero conquistato il pubblico, che la premia di giorno in giorno con ascolti record.

Il risultato ottenuto è il migliore degli ultimi 9 anni, un traguardo meritatissimo per la giornalista romana che ha creato e portato al successo uno show perfetto per la fascia oraria in cui è collocato. Gli “affetti stabili” sono quelli che ha scelto per dare un stabilità al programma, che cresce di giorno in giorno.

Un format fatto solo di parola che ha portato una ventata di freschezza nell’offerta della branchia di intrattenimento di Rai1, tutto costruito sulle storie dei personaggi e con uno sguardo sempre attento sul mondo, nel quale sono inserite le più importanti news di attualità.