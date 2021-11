Serena Bortone, un nuovo flirt all’orizzonte per la conduttrice: chi è

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Gli spettatori di Oggi è un altro giorno, format popolare in onda nel daytime di Rai 1, saranno felici di sapere che l’apprezzata padrona di casa, Serena Bortone, è stata protagonista di una piacevole serata in compagnia di uno degli ospiti della trasmissione, recentemente intervistato nel noto salotto televisivo: il fortunato accompagnatore della giornalista romana è il direttore d’orchestra Lorenzo Viotti.

A cena in un ristorante della Capitale

L’indiscrezione arriva da Dagospia, che ha riportato l’avvistamento della presentatrice e del direttore d’orchestra in un ristorante gourmet della Capitale con vista mozzafiato sui tetti della città. I due avrebbero trascorso lì la serata e sono stati visti andare via insieme. L’invito ad incontrarsi lontano dalle telecamere è arrivato in diretta, nel corso dell’intervista della scorsa settimana della presentatrice al direttore d’orchestra.

Durante un botta e risposta informale, tipico delle interviste della giornalista, Viotti avrebbe flirtato con la sua interlocutrice proponendole di provare a saltare con un paracadute. La conduttrice ha risposto “Magari insieme”. La puntata, che ha registrato dei buoni ascolti, è stata commentata sui social network da casa con vivo interesse.

Viotti, musicista classe 1990

Lorenzo Viotti, direttore d’orchestra di origini svizzere, classe 1990, è noto per i suoi concerti all’Accademia di Santa Cecilia ma anche per la sua attività con l’Orchestra Gulbenkian e per essere il direttore principale della Fisarmonica e dell’Orchestra da camera dei Paesi Bassi. Sul suo profilo Instagram ufficiale, che conta oltre 70mila follower, specifica di essere anche ambassador del brand di orologi di lusso Omega. Lì è possibile apprezzare molti scatti che mostrano il direttore d’orchestra in pose che esaltano il suo aspetto fisico. Occhi marrone chiaro, fisico statuario, riccioli ribelli, il musicista nato a Losanna e dotato di un affascinante accento francese, ha catturato l’interesse degli spettatori da casa e anche della presentatrice romana.

La riservatezza di Serena Bortone

Poco si sa della sfera privata di Serena Bortone, 50 anni, uno dei volti più amati del piccolo schermo. La giornalista, che ha dichiarato di essere single, ha ribadito in più occasioni di credere nell’amore. Molto riservata sulle sue storie passate, tiene aggiornati i suoi ammiratori via Instagram dove condivide scatti di viaggi, amici e di lavoro.