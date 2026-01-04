Serena Bortone e Rosanna Lambertucci, perché hanno litigato a Bar Centrale

IPA Serena Bortone

A Bar Centrale, il programma del sabato pomeriggio condotto da Elisa Isoardi, c’è stato un acceso diverbio, per la differenza di opinioni sul gap di genere, tra Serena Bortone e Rosanna Lambertucci. Al centro di tutto un dibattito quanto mai importante sul divario di genere, con dati a supporto, ma anche visioni fin troppo ottimistiche, fino ad arrivare a non considerare pienamente quanto riportato dalle statistiche. Ecco cos’è successo.

Serena Bortone e Rosanna Lambertucci, la lite a Bar Centrale

Atmosfera rovente nel salotto di Bar Centrale, il programma condotto da Elisa Isoardi, dove nella puntata del 3 gennaio non è stato risparmiato nessuno: il diverbio tra Rosanna Lambertucci e Serena Bortone ha “costretto” la conduttrice a intervenire, anche se questa non è la prima volta. Le due donne si sono già scontrate poche settimane fa, sempre su un tema di grande attualità, ovvero la maternità e i valori tradizionali: il ruolo della donna.

Questa volta, nello studio, si è discusso invece del lavoro, di occupazione e degli “alti profili”, che sovente vengono svolti proprio dagli uomini. “I lavori di basso profilo sono svolti al 70% dalle donne. Avranno lo stesso tipo di retribuzione, ma purtroppo le donne vanno a lavori di livello inferiore rispetto agli uomini”, queste le della Bortone in studio. Non si è fatta attendere la replica della Lambertucci: “Trovo che la donna oggi abbia più numeri degli uomini, li stiamo superando. Come mai non abbiamo lo stesso tipo di retribuzione? Arriverà perché siamo avanti, le capacità che abbiamo noi donne di riuscire a coprire una serie di ruoli, un uomo non ce l’ha”. Ma la realtà dei fatti racconta una storia diversa: la Lambertucci, nonostante i dati alla mano, ha espresso un certo scetticismo: “Ma chi è che lavora solo con gli uomini, abbi pazienza”.

I dati

La Bortone è intervenuta nuovamente: “Divento pazza. I dati non ce lo dicono. È la tua opinione contro i dati. Dimmi le donne nei ruoli apicali. Il tasso di occupazione femminile è arrivato al 53% contro quello maschile al 70%. Non puoi dire il tuo pensiero contro i dati, mi spiace. La mia testa non transige su questo”.

Non va meglio quando poi la discussione si sposta sulla cura della famiglia, altro tema di grande importanza. “Il 2.8% sono gli uomini che condividono il lavoro di cura in famiglia”. La Lambertucci ha la risposta pronta, definendo le donne più pratiche degli uomini: “Ma perché vuoi farli diventare delle donne, gli uomini che non sono portati, Serena?”. E la chiusura della Bortone è impeccabile: “La donna oltre a lavorare deve tornare a casa e fare pure la serva?”.

Durante i minuti finali della discussione, la Bortone ha provato a stemperare la tensione che si era creata in studio andando a stringere la mano alla Lambertucci. Quest’ultima, però, non è rimasta contenta di non essere stata definita una “vera femminista”, e in chiusura ha ribattuto con: “Se c’è una che ha amato le donne tutta la vita sono io! Non a chiacchiere, ma a fatti”.

