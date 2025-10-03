La Volta Buona, le pagelle del 3 ottobre: Elisa Isoardi ricorda Frizzi (9), Rosanna Lambertucci svela i segreti della giovinezza (7,5)

Oggi a La Volta Buona nuovi ospiti tra cui Elisa Isoardi, Rosanna Lambertucci e Giampiero Mughini per chiacchiere, momenti profondi e un po’ di gossip

Nuovo appuntamento con La Volta Buona, il salotto di Rai1 dove Caterina Balivo ogni giorno fa gli onori di casa tra ospiti, confronti e clip video, accompagnando il pubblico in un viaggio quotidiano fatto di interviste esclusive, attualità, costume, curiosità e momenti di leggerezza. Anche oggi sono presenti alcuni dei protagonisti del mondo della tv che si confrontano su vari temi tra cui i segreti per l’eterna giovinezza e il nuovo progetto di Elisa Isoardi: ovviamente non mancano spunti di riflessione e qualche chicca di gossip, con uno scambio vivace che diverte ed intrattiene. Spazio anche alla riflessione profonda, con il racconto toccante di Giampiero Mughini e del difficile periodo vissuto.

I segreti dell’eterna giovinezza, Rosanna Lambertucci svela i suoi 4 pilastri (7,5)

Nella puntata di oggi de La Volta Buona, Caterina Balivo accoglie in studi diversi ospiti tra cui Antonella Elia, Giampiero Mughini, Rosanna Lambertucci, Emanuela Folliero, Gigi Marzullo, la modella over 60 Elisabetta Dessy ed Elisa Isoardi.

Dopo la puntata di ieri, in cui si è parlato ampiamente di chirurgia estetica, oggi il focus si sposta sui segreti per mantenersi giovani e in salute, spaziando tra consigli scientifici, come quelli del Prof. Garattini presente in collegamento, e quelli più mirati alla bellezza elargiti da Rosanna Lambertucci.

Il Prof Garattini parla dei cibi della giovinezza, spiegando come ogni tipologia di dieta vada modellata sulla persona, mostrando la piramide alimentare realizzata proprio da lui come bussola per uno stile di vita sano.

Rimanendo nel tema di una vita lunga, felice e sana, Caterina Balivo si collega con la signora Carla, 97 anni, mamma di Emanuela Folliero che è ospite in studio, e le chiede quali sono secondo lei i consigli per vivere bene e a lungo. La signora risponde che non ci sono segreti, lei mangia poco, si muove molto e si prende cura delle sue piante e dei fiori.

Viene poi mostrata una clip in cui Elena Sofia Ricci svela il suo segreto di bellezza per mantenersi in forma, ovvero il ballo, anche se l’attrice non esclude il ricorso, un domani, a pratiche estetiche come il lifting.

Seguono infine i 4 consigli di Rosanna Lambertucci su come restare giovani, ovvero consumare cibi ricchi di antiossidanti, tè verde, acqua e zenzero per un’idratazione profonda e puntare molto sulla respirazione consapevole per mantenersi giovani e belli.

Giampiero Mughini, la malattia rara e l’oblio del mondo televisivo (7)

Si prosegue con la storia di Giampiero Mughini che, in un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato di avere una malattia rarissima e di dover vendere i suoi libri per vivere, mentre in tv non lo chiama più nessuno. “Forse hanno paura che io muoia in diretta e per un anno e mezzo nessuno mi ha più chiamato” racconta tristemente Mughini.

Caterina Balivo gli chiede come sta oggi e l’opinionista spiega che la malattia che lo ha colpito lo ha buttato decisamente giù, ma che oggi si sta riprendendo e sta meglio, anche se sente profondamente il senso di abbandono provato nel momento in cui ha avuto la diagnosi, quando persino gli amici sono spariti. Non i veri amici ovviamente, ma “gli amici della tv”, quelli con i quali Mughini ha condiviso molti anni e che non si sono mai più sentiti.

Infine Caterina Balivo fa ascoltare a Mughini un podcast di Luca Bizzarri e la sua proposta inconsueta di “comprare la nuda proprietà dei libri di Mughini” per lasciarli nelle sue mani e l’opinionista spiega la situazione ringraziando Bizzarri per le sue dimostrazioni d’amicizia. Infine un messaggio a chi è sparito e non lo ha più cercato: “Non voglio dire nulla, mi basta pensarli” ribadisce lui.

Elisabetta Dessy, modella di biancheria internazionale a 66 anni (9)

Caterina Balivo chiama in studio Elisabetta Dessy, la modella over 60 che ha sfilato per Victoria’s Secret stupendo tutti, in primis lei stessa che, quando venne chiamata per sfilare a New York, pensò si trattasse di uno scherzo.

Invece era tutto reale e Elisabetta ha sfilato veramente per il noto brand di lingerie, dimostrando così che l’età è solo un numero, anche grazie alla scelta dei capi di gran gusto scelti per lei. Parla dunque di Mariacarla Boscono e degli altri Angeli incontrati a NY, raccontando di quanti complimenti le hanno fatto.

Il suo segreto di bellezza e giovinezza? “Non fermarsi mai” risponde, aggiungendo che lei cammina ogni giorno dai 10 ai 15 km per i parchi di Roma e fa yoga da un anno e mezzo. Marzullo le chiede cosa ha aggiunto in più alla sua vita questa esperienza con Victoria’s Secret e la modella risponde che si sente grata a Dio delle cose semplici che ha, di sentirsi bene e di poter fare ciò che fa, con la consapevolezza di vivere tutto in modo diverso oggi rispetto a quando era giovane.

Elisa Isoardi, il nuovo programma Bar Centrale e il ricordo di Frizzi (9)

Arriva in studio Elisa Isoardi e Caterina Balivo le mostra una bellissima clip che ripercorre i suoi esordi in tv, poi il discorso si sposta sul nuovo progetto in partenza su Rai1, ovvero Bar Centrale. Ampio spazio anche per la sua storia personale: Elisa racconta di essere andata via di casa a soli 15 anni e di essersi trasferita in un collegio a Roma per studiare teatro e nel frattempo proseguire con gli studi, e di aver fatto tutto da sola, assumendosi tante responsabilità fin da giovane.

A sorpresa per Elisa c’è un emozionante collegamento con la mamma e il suo cagnolino, che è malato di cuore e la fa commuovere molto. Ha dovuto lasciarlo con lei per i tanti impegni, ma appena lo vede le si stringe il cuore e non riesce a trattenere le lacrime.

La Isoardi parla dunque del programma in partenza, raccontando di come si tratterà di un vero e proprio tour tra i Paesi alla scoperta della bellezza del nostro Belpaese e poi il discorso sfiora anche il tema dell’amore, anche se la Isoardi non si sbottona più di tanto. Infine il ricordo della grande amicizia con Fabrizio Frizzi: la Balivo mostra una storica clip in cui proprio la conduttrice lo aveva intervistato e lì scatta il momento emozione con l’applauso del pubblico.