Elisabetta Dessy, bellissima a 66 anni. È il nuovo volto di Victoria’s Secret

Fonte: Sipa USA / IPA Elisabetta Dessy, a 66 anni nuovo volto di Victoria's Secret

Che l’età sia solo un numero lo sappiamo bene, che vada superato il giudizio in base all’età anche. Soprattutto perché si tratta davvero solamente di cifre, che non dicono molto di una persona, se non specificare alcuni dei suoi dati anagrafici.

Ecco perché non deve stupire che il nuovo volto di Victoria’s Secret sia la bellissima modella Elisabetta Dessy. Ed ecco perché la sua età, 66 anni, non solo non la definisce, ma è il segno che le cose stanno davvero cambiando e che lo stanno facendo in meglio.

L’inclusività, infatti, sta diventando sempre di più l’obiettivo da raggiungere e non più solamente una parola da ripetere, perché ci piace il significato che ha. Affinché ogni unicità venga valorizzata, ogni persona si possa sentire rappresentata e ogni fase della vita apprezzata.

Elisabetta Dessy con il fisico scolpito dallo sport, i lunghi capelli platino e gli occhi azzurri come il mare, con l’eleganza di un cigno e l’autenticità della vita che emerge al primo sguardo, è una donna meravigliosa. Una donna che non nasconde il tempo che ha vissuto e che ha saputo rendere il suo stile un modello da copiare, per tutte.

Elisabetta Dessy: è lei il nuovo volto di Victoria’s Secret

Con alcuni scatti in biancheria pubblicati su Instagram Elisabetta Dessy ha annunciato di far parte alla nuova campagna di Victoria’s Secret. Il brand di lingerie famoso per le sue sfilate in cui ad incedere sulla passerella erano gli “angeli”, ha cambiato stile e si è aperto alle unicità.

Testimonianza di questo è proprio Elisabetta Dessy che è bella, anzi bellissima, ma che ha 66 anni, un’età che fino a qualche tempo fa avrebbe coinciso con una lunga pensione. E per lei è stato così, se non fosse che nel 2022 è tornata sulle passerelle per Valentino Haute Couture e da quel momento non ha più smesso di lavorare.

A corredo dei suoi scatti in biancheria, condivisi su Instagram, ha scritto: “Come donna di 66 anni sono entusiasta di partecipare a questa bellissima campagna Victoria’s Secret che celebra tutte le donne e la bellezza dell’AMORE. Bisogna iniziare amandoci dentro per poter esprimere il nostro amore esteriore e condividere con tutti coloro che incrociano le nostre strade. L’amore è come Roma, la mia città natale – eterna!”.

Elisabetta Dessy, chi è la modella

Classe 1957, nata a novembre, Elisabetta Dessy è un’ex nuotatrice e una modella bellissima. Nel corso della sua carriera di atleta ha vinto gare importanti, basti pensare che ha conquistato l’oro ai Giochi del Mediterraneo nel 1975 e ha preso parte alle Olimpiadi del 1976.

Nel corso degli anni Settanta è salita sulle passerelle per alcune delle case di moda più celebri e ha preso parte a campagne pubblicitarie. Poi la pausa, lunghissima. Ma il ritorno è stato in grandissimo stile, tanto che oggi è molto richiesta ed è tornata a lavorare. Ed è il segno di come i tempi stanno cambiando e dell’age positivity.

In un’intervista rilasciata a Marie Claire a marzo del 2023 aveva detto, in merito a che cosa si deve temere quando si parla di bellezza: “Credo fortemente che dobbiamo avere paura dell’ossessione che ci attanaglia la mente nel non voler invecchiare, non voler accettare i segni del tempo su di noi, sui nostri volti – si legge -. Lo so che non fa piacere a nessuno invecchiare. Io stessa ho amiche che mi dicono “perché non fai questo o perché non fai quest’altro”, ma resto del parere che oggi un volto espressivo, che mostra il passare del tempo, sia qualcosa in più, qualcosa che ti rafforza e dà carattere”.

E il suo volto racconta la vita che ha vissuto, ma questo non toglie nulla al suo fascino capace di bucare l’obiettivo, alla sua eleganza, a quello sguardo trasparente come il mare.